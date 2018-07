Már 83 halálos áldozata van a görögországi erdőtűznek

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BALÁZS GÉZÁNÉ (született: Gábor Julianna) életének 70. évében elhunyt. Búcsúztatása 2018. július 30-án 12.30 órakor lesz a szolnoki temetői Szentlélek Templomban. Ezúton köszönjük meg dr. Ladoniczky Zoltán főorvos úrnak, valamint a Hetényi Géza Kórház krónikus belgyógyászat összes dolgozójának áldozatos munkáját. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik HANGODI SÁNDORNÉ temetésén részt vettek. A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS MOLNÁR TIBOR (anyja neve: Dobos Julianna) halálának 10. évfordulóján. Szeretettel gondol rá öccse, Zoltán

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÖRÖK KÁROLYNÉ (született: Csontos Irén) életének 85. évében örökre megpihent. Búcsúztatója 2018. július 27-én 11.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS DÓSA IMRE halálának 3. évfordulójára. ,,Megpihent a dolgos jó apai szív, áldás és hála övezi őt. Szerető férj voltál, drága édesapa, bánatos családodnak most az őrangyala." Szerető feleséged és gyermekeid

EMLÉKEZÉS SERES ANDRÁS halálának 1. évfordulójára. ,,Elvesztettem, azt akit annyira szerettem, jókedvem, nyugalmam vele eltemettem. Üres már a lakás, nincs ki hazavárjon, ezért nem jön éjjel szememre álom. Légy velem, szeress, míg utam végig járom, te voltál, te maradsz az én örök párom. Majd ha elindulok napjaim betelvén, karjaid kitárva várj az út végén." Szerető családod

EMLÉKEZÉS PERJÉSI ISTVÁN halálának 3. évfordulóján. ,,Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordozunk némán, csendesen.'' Emlékeznek: szüleid, testvéreid és családjaik

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, dédmama DIÓS MÁRTONNÉ (született: Földi Julianna) életének 90. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. július 26-án 13.00 órakor a Pietas Kft. búcsúztató termében lesz. (Szolnok, Temető út 10.) Kérjük, egy szál virággal róják le kegyeletüket. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS MÁRKUS ISTVÁN halálának 9. évfordulóján. ,,Míg éltél szerettél, míg élünk szeretünk." Fiad, anyukád, nagymamád

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HANGODI SÁNDORNÉ (született: Szabados Etelka) rövid, súlyos betegség után, életének 91. évében örökre megpihent. Temetése 2018. július 25-én 10.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy DR. BODA MIHÁLY életének 72. évében szerető családja karjaiban örökre megpihent. Búcsúztatása 2018. július 27-én 13.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus temető (Kőrösi úti) ravatalozójában. Akik szerették, tisztelték egy szál virággal búcsúzhatnak tőle. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS CSONTOS ISTVÁN halálának 5. évfordulójára. Amíg éltél szerettünk, míg élünk nem feledünk. Szerető feleséged: Ica, fiad: Csaba és családja

Fájó szívvel emlékezünk gyermekünk TÓVIZI SÁNDOR (1978-2006) halálának 12. évfordulóján. Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökké élni fogsz, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Szerető szüleid, nagyszüleid és a rokonok Szajol

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZEKERES ISTVÁN 2018. július 16-án életének 71. évben örökre megpihent. Búcsúztatása 2018. július 25-én 13.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. Kérjük részvétüket egy szál virággal fejezék ki. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS ,,Megcsillan egy könnycsepp, fájdalomtól égő szemünkben Nincs és nem is lesz olyan nap, hogy nem jutnál eszünkbe." BORDÁS CSABA halálának 2. évfordulóján szeretettel gondolunk rád. Szerető szüleid, testvéred és családja

EMLÉKEZÉS MUHI ANDRÁS halálának 1. évfordulójára. ,,Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt utánad. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordult. Neved a szél simítja egy táblán az örök kék ég alatt az örök magány, de még is bennünk élsz tovább, mert az emléked erősebb, mint a halál. „ Fájó szívvel emlékezik feleséged és családjai

EMLÉKEZÉS BALOGH FERENCNÉ születésének 55. és halálának 3. évfordulóján. ,,Arca még mindig itt lebeg szemem előtt. Igen, most is határozottan látom őt. Könny szökik szemembe, hogyha rá gondolok, bár tudom, álmát vigyázzák az angyalok. Rengeteg az emlék, hiányzol már nagyon, de ide sosem térhetsz vissza, tudom. Hiába várlak téged, talán jobban mint rég, az otthonod a végtelen csillagos ég.'' Szerető férjed és gyermekeid

EMLÉKEZÉS DANYI LÁSZLÓ SÁNDOR halálának 5. évfordulóján. Fájó szívvel emlékezünk: édesapád és a család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk HEGEDŰS JENŐ temetésére eljöttek és jelenlétükkel fájdalmunkat enhíteni igyekeztek. Külön köszönjük a Pietas Kft. és a Szolnoki Temetőgondnokság munkatársainak a szakszerű és együttérző segítseget, melyet a szertartás megrendezésében nyújtottak. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik VALLYON KÁROLYNÉ (született: István Julianna) temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család, Tiszasüly