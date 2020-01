Matteo Salvini: a Liga mozgásba hozta az olasz politikát

A majdnem végleges eredmények szerint a baloldal által a tartományi elnöki tisztségre jelölt Stefano Bonaccini a voksok több mint 51 százalékát szerezte meg az észak-olaszországi Emilia Romagna tartományban a vasárnap rendezett regionális választásokon, míg a jobboldali Liga párt jelöltje, Lucia Borgonzoni 43,7 százalékot szerzett. A déli Calabria tartományban a jobbközép több mint 55 százalékos győzelmet aratott. Az egyik kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) tartományi szinten „eltűnt”.

A vasárnapi választás a jelek szerint „döntetlennel” zárult: Calabriát a jobbközép, Emilia Romagnát a baloldal szerezte meg. A Matteo Salvini vezette jobboldali pártkoalíció Calabriában leváltotta a korábbi baloldali vezetést. Ugyanez Emilia Romagnában nem sikerült, ahol erőteljes Salvini-ellenes mozgósítással a baloldal megtartotta magának az utóbbi hetven évben mindig is „vörös” tartományt.

Calabriában a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) jelöltje, az ügyvéd Jole Santelli 55 százalék fölött teljesített a húsz százalékponttal lemaradó baloldali jelölttel, Pippo Callipóval szemben. A Liga – mely most indult először calabriai helyhatósági választáson – 12 százalék fölött szerepelt, lemaradva a tavalyi EP-választásokon szerzett 22 százalékhoz képest. A tartományban 44,3 százalékos volt a szavazási részvétel, majdnem ugyanannyi, mint az öt évvel ezelőtti regionális választásokon. Az M5S a 2018-as parlamenti választásokon szerzett 40 százalékról tíz százalék alá zuhant abban a tartományban, ahol a legtöbben részesültek a mozgalom kezdeményezésére – a „szegénység felszámolására” – bevezetett állampolgári alapjövedelemben.

Emilia Romagnában a tartomány volt elnökeként újraindult, baloldali Bonaccini 51,4 százalékot szerzett a jobboldali Borgonzoni 43,7 százalékával szemben. A hagyományosan baloldalinak számító tartományban az ehhez a politikai oldalhoz tartozó Demokrata Párt (PD) 34 százalék fölött teljesített, a Liga megközelíti a 32 százalékot. A teljes eltűnést kockáztatja az M5S, amely az eddigi adatok alapján 3 százalék körül teljesített, éppenhogy súrolva a tartományi képviselő-testületbe való bejutáshoz szükséges határt. A jobboldal eredményét a FI három százalék alatti teljesítménye is befolyásolta.

Emilia Romagnában 67,7 százalékos volt a részvétel a 2014-es 37,7 százalék után.

A mostani választást követően a Matteo Salvini vezette jobboldal 12, a baloldal 6 tartományt irányít, további két tartomány autonóm.

Nicola Zingaretti, a PD főtitkára éjszakai nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy Olaszország visszatért a kétpólusú, baloldali-jobboldali politikához. Utalt arra, hogy az M5S erőteljes gyengülése átrendeződéshez vezethet a Giuseppe Conte vezette PD-M5S kormányban. Zingaretti köszönetet mondott a Hering-mozgalomnak, amely a jobboldal október végén Umbriában aratott győzelme után alakult meg, éppen Salvini megállítására.

Matteo Salvini éjszaka elsőként kommentálta az eredményeket. Hangsúlyozta, hogy a Liga mozgásba hozta az olasz politikát, és még a baloldali Emilia Romagnában is megvetette a lábát. Hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján

elégedettségét fejezte ki a Liga Emilia Romagnában felmutatott 32 százalékáért, amellyel a párt a második legnagyobb erő lett, csak két százalékkal lemaradva a PD mögött. Szerinte nem a jobboldal hibázott, hanem a baloldal „arrogáns és erőszakos” támadássorozata érvényesült.

Salvini kiemelte, az utóbbi 9 tartományi választásból 8-at a jobboldal nyert meg, „ami nem is olyan rossz eredmény” – mondta. Megjegyezte, máris készen állnak a május-júniusi fordulókra további hat tartományban, utána pedig Róma és Milánó főpolgármesteri székét akarják megszerezni. „A kormányt, melyet a Salvini-ellenesség tart csak össze, egyelőre elkerülte a leváltást, de csak halasztást kapott” – jelentette ki Salvini, rámutatva, hogy az M5S Calabriában be sem jutott a tartományi testületbe. Salvini „izgalmas heteket” ígért: bejelentette, készen áll bíróság elé állni, ha a parlament megfosztja mentelmi jogától az illegális migráció elleni intézkedései miatt. „A jobboldal most is megmutatta az erejét, továbbra is készen állunk a kormányzásra. (…) A tartományi választások ezt készítették elő, remélem, az olaszoknak már nem kell sokat várniuk” – hangoztatta Matteo Salvini.