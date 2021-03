Még mindig vannak antiszemiták a Gyurcsány-baráttá alakult Jobbikban

Még mindig élvezi Jakab Péter bizalmát az antiszemita nézeteiről elhíresült Hajnády Kristóf Endre, akiről nemrég kiderült: ő volt a jobbikos pártelnök sofőrje, amikor balesetet szenvedett. Sőt, az Auschwitzban győzelmi jelet mutató Hajnády változatlanul az egri Jobbik választókerületi elnöke, és a Mirkóczki Ádám vezette város termálfürdőjének felügyelőbizottságát is vezeti.

Ezt ne hagyja ki! A Deutsche Wellének nyilatkozó vári lakos buktatja le a német tévét

Botrányai ellenére még mindig a Jobbik Heves megye első számú választókerületének elnöke, illetve a párt tagja Hajnády Kristóf Endre – tudta meg a Magyar Nemzet; értesülésüket a Jobbik sajtóosztálya is megerősítette. Sőt a Magyar Narancs beszámolója szerint

január közepéig Egerben a baloldali előválasztáson is Hajnádyt indította volna a párt, azonban végül a jobbikos politikus elhagyta a megyeszékhelyet és Budapestre költözött.

Hajnády nemcsak Mirkóczki Ádám exjobbikos polgármester sajtóreferense volt tavaly nyárig, hanem az önkormányzati választások alatt kampányfőnökként is tevékenykedett. Hajnády Mirkóczki Ádám egri polgármester legfőbb bizalmasa is volt hosszabb ideig. A 2019. őszi önkormányzati választás előtt egy hónappal az Eger Hírek portál arról számolt be, hogy az LMP-s Csarnó Ákos a helyi választási bizottságban betöltött tisztségével visszaélve az akkor még jobbikos Mirkóczki Ádám vezette egri ellenzéknek személyes adatokat adhatott át, melyeket felhasználva

Hajnády a gyanú szerint a helyi választási szervek tagjának adhatta ki magát, és valótlan állításokkal téveszthette meg a választópolgárokat, valamint fenyegető módon léphetett fel.

Az ügyben Deé András, a helyi választási bizottság tagja ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Az ügy kapcsán a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság a lappal azt közölte, a személyes adattal való visszaélés bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt folytatott nyomozást bűncselekmény hiányában végül megszüntették.

A lap annak is utánajárt, hogy

a jobbikos választókerületi elnök 2020. február 1. óta az Eger Termál felügyelőbizottságának elnöke, megbízatása 2025 januárjáig szól költözése ellenére is.

Így nem véletlen, hogy a Hajnády közösségi oldalán közzétett – azóta letörölt – képen egy Skoda Superb autó előtt pózol, amelyből egy új modell több mint tízmillió forintba kerül, és nem veti meg a drága, üvegenként több mint tízezer forintba kerülő italokat sem.

Jól látható tehát, hogy az eredetileg Szihalomról származó Hajnádynak nem megy rosszul a sora, hasonlóan a kispolgári külsőségeket felvevő Jakab Péterhez, aki az Origo.hu információi szerint havi több mint 2,4 millió forintot keres parlamenti képviselőként. Nemrég a PestiSrácok.hu számolt be arról, hogy

Jakab Péter közúti balesetének idején Hajnády vezette a Jobbik elnökének autóját, aki

2014-ben még füzesabonyi jobbikos képviselőjelöltként az auschwitzi haláltáborban pózolt, a győzelem jelét mutatva a Facebook-oldalán közzétett képen.

Az ATV megkeresésére akkor azt mondta, hogy „nincs tudomása arról, hogy győzelmi jelet mutatott volna Auschwitzban”. Ha mégis ez történt, akkor „nem szándékosan” csinálta. Hajnády náci nézeteit korábban is kifejezte a közösségi oldalán. Példaképei között ugyanis a nürnbergi perben halálra ítélt és kivégzett Alfred Jodlt, a Wehrmacht vezérkari főnökét is megnevezte, sőt Hitler egyik fotója is felkerült az oldalára, amihez Hajnády azt kommentelte: „… majd segít a Füh… izé, szerencse”. A lap arról értesült, hogy

Jakab sofőrje kellemetlenné vált a Jobbiknak, ezért a pártelnök arra utasította frakciótársát, Stummer Jánost, hogy kreáljon botrányt a Puskás Arénába tervezett alagút ügyéből, elterelve ezzel a sajtó figyelmét.

Az antiszemita-botrány robbanását megelőzve a nemzetbiztonsági bizottság elnökeként Stummer az államtitkot képező információkat jelentősen eltorzítva tette közzé a közösségi médiában, figyelemelterelés céljából.