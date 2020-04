Meghosszabbították a kijárási tilalmat Szerbiában, ezentúl szombaton 13 órától hétfő hajnali 5 óráig tilos az utcára lépni, és az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében megtiltották azt is, hogy kettőnél több ember gyűljön össze egy helyen. Hétköznapokon továbbra is 17 és reggel 5 óra között van kijárási tilalom.

A kormány meghallgatta a kutyatulajdonosok követelését, és engedélyezte, hogy szombattól kezdve este 23 és hajnali 1 óra között az emberek megsétáltathassák házi kedvenceiket, de csak kétszáz méterre távolodhatnak el a lakhelyüktől.

Aleksandar Vucic szerb elnök csütörtök este bejelentette, hogy egy héten belül a nyugat-balkáni ország is elkezd védőmaszkokat gyártani saját szükségletei kielégítésére. Közölte: a kínai szakemberek után orosz orvosok is érkeznek Szerbiába, hogy segítsék a járvány elleni küzdelmet.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a következő két hét kritikus lesz, és az országban nagyon sokan fognak megfertőződni, illetve a halottak száma is jelentősen nőni fog.

A korábban külföldről hazatérő mintegy 400 ezer vendégmunkás egy részén végzett tesztek alapján a szakemberek úgy vélik, hogy körülbelül harmincezer fertőzött érkezhetett Szerbiába március közepén, mielőtt az ország lezárta határait – mondtata az államfő. A legfrissebb adatok szerint Szerbiában egy nap alatt 1060-ról 1171-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A hétmillió lakosú országban eddig 31-en haltak bele a Covid-19 betegségbe.

Csütörtökön Montenegróban is a szerbhez hasonló szigorú hétvégi kijárási tilalmat jelentettek be, amely szombat 13 órától hétfő reggel 5 óráig tiltotta volna az utcára lépést, ezt azonban azonnal módosították, így a kijárási tilalom hétköznaponként továbbra is 19 és reggel 5 óra között, hétvégenként pedig 13 és 5 óra között lesz érvényes. Az intézkedés egyelőre április 17-ig marad hatályban. A 620 ezres Adria-parti államban péntekre 123-ról 144-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma.

Az 1,8 milliós Koszovóban 125-ről 126-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, az ország egyelőre nem vezet be újabb szigorító intézkedést, inkább a belpolitikai válságot igyekszik kezelni. Hashim Thaci elnök új miniszterelnök-jelölt megnevezését kérte a tavaly októberi választásokat megnyerő Önrendelkezéstől, ám Albin Kurti pártelnök, távozó kormányfő egyelőre nem volt hajlandó tárgyalni az államfővel. A kétmilliós Észak-Macedónia a napokban vált a NATO 30. tagországává, és Szkopje még mindig ezt ünnepli, egyelőre nem kíván újabb intézkedéseket hozni. Az országban péntekre 354-ről 384-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma.

A 3,5 millió lakosú Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 459-ről 532-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma, az országrészek vezetése a kijárási tilalom szigorításában látja a járvány kezelésének legjobb módját, a 18 és 5 óra közötti kijárási tilalom március 21-én lépett életbe.