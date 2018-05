Megöltek egy német és egy lengyel kerékpárost Mexikóban

Menjen el szűrésre! / 28 perce

A bajt háromféleképpen is megelőzhetjük: vásárolhatunk önmintavételi tesztet, rákszűrésre is elmehetünk, de egy hazai módszerrel kideríthető az is, hogy fertőződés esetén elkezdte-e a vírus a daganatos sejtek kialakítását.