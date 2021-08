Mentegetni kezdte a pedofilokat a magyarországi baloldal

A gyermekvédelmi törvényt egyre erősebben próbálják támadni: a baloldal egyik része a nemátalakító műtéteket, másik része a pedofilokat védi.

Ezt ne hagyja ki! Saját pénzügyeiket sem intézik törvényesen a baloldali pártok

Azzal, hogy a baloldali pártok és szervezetek megtámadták a gyermekvédelmi népszavazásra irányuló kezdeményezést, elismerték, hogy mindannyian támogatják az LMBTQ-propaganda bejutását a magyar óvodákba és iskolákba, írta közleményében a Kormányzati Tájékoztatási Központ még múlt hét elején, az állítás pedig teljes mértékben megalapozott – írja az Origo.

Az elmúlt hetekben a baloldali pártok és holdudvaruk is bebizonyították, hogy nem csak hogy az LMBTQ-aktivisták mellett állnak ki, nem csak beengednék a transznemű propagandát is az iskolákba, de még a pedofilokhoz is megértően viszonyultak.

A Momentum a transznemű propaganda mellett

A Momentum elnöke, Fekete-Győr András és Donáth Anna egy élő videóüzenetben beszéltek arról, hogy támogatják a nemátalakító műtéteket. A Momentum honlapján azonban ennél több részlet is kiderül: például, hogy

Fekete-Győr Andrásék kiállnak az iskolai LMBTQ-propaganda mellett is.

Szerintük biztosítani kell a „megfelelő” szexuális felvilágosítást az iskolában. Azt is hozzáteszik, hogy „meg kellene jelennie a különböző párkapcsolati mintáknak és családmodelleknek. A pedagógusok tájékozottsága és elfogadó hozzáállása e témában a képzésük során megalapozandó.”

A videóban Fekete-Győr András arról is beszélt, hogy a nemváltoztatást is engedélyeznék, és így a nemátalakító műtéteket is, azt azonban titkolja, hány éves kortól.

Érd baloldali polgármestere egy pedofilt véd

Nem zavarja Érd baloldali polgármesterét sem, ha valaki gyerekeknek mutogatja magát, sőt megpróbálja eltussolni az ügyet.

Május végén egy férfi teljesen meztelenül mutogatta a nemi szervét az egyik érdi óvoda játszóterének környékén, és azt kiabálta a gyerekeknek, hogy azt vegyék a szájukba. Bács István, érdi fideszes önkormányzati képviselő július közepén szerzett tudomást az esetről, és tett feljelentést.

Mint kiderült, az óvoda új játszóudvarára kísérték ki a gondozók a gyerekeket, amikor a szomszédban lakó fiatalember a ház teraszán anyaszült meztelenül, széttett lábakkal és kezekkel, kézfejeit ökölbe szorítva, középső ujjait az ég felé mutatva a következőket ordibálta az óvodás csoportnak: „Kapjátok be a f…..t!”.

A feljelentés szerint az óvónők annyira megijedtek a magamutogató pedofiltól, hogy visszarohantak az épületbe. Bács szerint komoly hiba volt, hogy ezután nem a rendőrséget, hanem a városvezetést értesítették a történtekről, ugyanis ők egyértelműen az ügy eltussolásában voltak érdekeltek.

Érd baloldali polgármestere, Csőzik László ugyanis nem tett feljelentést, hanem inkább találkozott a pedofíliával vádolt férfival.

Bács úgy tudja, hogy a megbeszélés kedélyes hangulatban telt, az egyeztetésről kiszivárgott információi szerint a DK-közeli városvezető csupán annyit kért beszélgetőpartnerétől, hogy többet ne csináljon ilyet. Szerinte nem véletlenül volt elnéző Csőzik, ugyanis a megvádolt férfival kifejezetten jó a viszonya. Magyarán – legalábbis a fideszes képviselő következtetése szerint – Gyurcsány polgármestere politikai alapon nézett félre a súlyos pedofil botrányban.

De Tetlák Örs, LMP-s alpolgármester sem akart tudomást venni az ügyről. Amikor június elején az óvodába látogatott, az ott dolgozók elmesélték neki a május végi történéseket.

Tetlák ekkor a vállát megvonva annyit mondott, „legközelebb vegyék fel videóra”

áll Csőzik beadványában.

Baloldali tanácsadó: „A pedofilokat meg kell érteni”

Az elmúlt hónapokban azonban a legmegdöbbentőbb kijelentést Pulai András, baloldali tanácsadó tette: a Hír TV Plusz-mínusz című műsorában arról beszélt, hogy szerinte együtt lehet érezni a „pedofíliában szenvedőkkel”.

Pulai úgy fogalmazott, hogy az „egyrészt bűncselekmény, másrészt – a tudomány mai állása szerint – betegség. A kettő együtt van jelen, ami alkalmas arra, hogy valaki akár tényalapú, akár művészi alkotásban mutassa be azt a szenvedést, amit sok pedofil átél”.

Pulai pedofilokat mentegető megnyilvánulása után többen is kijelentették, hogy a jövőben nem hajlandóak egy műsorban szerepelni vele.

Elsőként Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője biztatta arra minden kollegáját, hogy gondolja át:

„Legitimálja-e ezt az egy normális társadalomban teljesen elfogadhatatlan gondolkodásmódot azzal, hogy leül vele egy asztalhoz.”

A pedofilok mentegetésének egyébként már nagy hagyománya van baloldali körökben Magyarországon.

Révész Sándor, a HVG jelenlegi, a Népszabadság korábbi munkatársa annak apropóján, hogy 2014-ben a japán kormány szigorított a gyermekpornográfia terjesztésére vonatkozó szabályokon, de végül az ilyen tartalmakat is megjelenítő rajzolt tartalmakra nem terjesztette ki a módosítást,

„A pedofil is ember” című cikkében azt írta: pedofil embertársainknak a legrosszabb és legnehezebb.

Nagyon helytelen lenne, ha olyan tilalmakkal nehezítenék tovább a helyzetüket, amelyek nem szükségesek senki megvédéséhez”. Még azt is hozzátette, „eddig a határig [már a rajzolt tartalmakig] nem vonhatjuk kétségbe senki jogát arra, hogy a szexuális vágyait úgy élje ki, ahogy akarja, függetlenül bárki ízlésétől és erkölcsi felfogásától”.

A gyermekvédelmi törvény kapcsán is előkerültek a pedofil-mentegetők, akik azonnal a gyermekeket megrontók jogaiért kezdtek aggódni.

Többek között bírálta a törvényt a Soros-féle Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) is. Remport Ádám, a szervezet munkatársa a pedofil nyilvántartás kapcsán azt mondta, hogy „bármennyire is alantas bűncselekmények elkövetőiről van szó, az információs önrendelkezésre vonatkozó jogokat csak nagy körültekintéssel szabad korlátozni”.

Vig Dávid kriminológus, egy másik Soros-szervezet, az Amnesty International Magyarország igazgatója arról beszélt egy baloldali hírportálnak, hogy szerinte számos adatvédelmi és -kezelési problémát vet fel a nyilvántartás.

A baloldali sajtó szintén elkezdte adagolni olvasóinak, hogy a törvénycsomaggal nincs minden rendben, védelmébe véve a pedofíliát. Soros blogja, a 444 például a „Pedofilok nyilvános listázására készül a Fidesz” című cikkében próbált bizonytalanságot kelteni a javaslat körül. Egy másik anyagukban pedig egyenesen azt írták, hogy „de tényleg súlyosabb bűn lenne gyerekpornót letölteni, mint félholtra verni a feleségedet minden héten? A cserbenhagyásos gázolás vagy a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés nem elég aljas tett ahhoz, hogy nyilvántartásba vegyék az elkövetőit?”

Természetesen ezek demagóg és hazug álkérdések. A feleségét megverő férjet ugyanis elég megbüntetni, börtönbe csukni, listázni fölösleges, hiszen ezzel megvédhető az egyetlen áldozata, a felesége. A cserbenhagyásos gázolót is elég megbüntetni, mert neki is egyetlen áldozata van, mivel az esetek többségében nem szándékosan gázol, vagyis nincs más veszélyben, különösen ha elveszik a jogosítványát. A pedofiloknak azonban tipikusan nem egy áldozatuk van, folyamatosan veszélyesek minden gyerekre, vagyis igenis alapos ok van a listázásukra.

A cikk hátterében nem is valódi aggodalmak szerepeltek, hanem az a szándék, hogy relativizálják a pedofíliát, ezzel megpróbálják elbizonytalanítani az embereket.