A mexikói elnök lemondta washingtoni látogatását

Enrique Pena Nieto egy feszültségterhes telefonbeszélgetés után mondta le a találkozót az amerikai elnökkel.

A tervek szerint Nieto februárban vagy márciusban kereste volna fel az amerikai fővárost. A látogatás azonban elmarad egy 50 perces, február 20-án megtartott telefonbeszélgetés miatt. Ennek során a mexikói fél garanciát akart kapni arra, Trump a tárgyalásokon a Fehér Házban nem fog nyilvánosan ragaszkodni ahhoz, hogy a két ország határán emelendő fal építési költségeit Mexikó fizesse. Az amerikai elnök ezt nem akarta szavatolni. A két fél nem kívánt kompromisszumot kötni.

A lap egyik mexikói hivatalos forrása azt mondta, a telefonbeszélgetés során Trump „kikelt magából”. Az is kiderült, hogy néhány nappal ezelőtt, február 14-én a Fehér Házban a felek előzetes konzultációt folytattak a látogatásról, amelyen gyakorlatilag megállapodtak Nieto látogatásának körülményeiről – számolt be a The Washington Post.

Ez utóbbi konzultáción Luis Videgaray mexikói külügyminiszter, Trump veje és főtanácsadója, Jared Kushner, Herbert McMaster nemzetbiztonsági tanácsadó és más magas rangú tisztviselők vettek részt.

A cikkben kiemelték ugyanakkor nem kizárt, hogy a mexikói államfő a történtek ellenére megpróbál majd tavasszal ellátogatni Washingtonba.