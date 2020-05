Kinyithatnak az éttermek teraszai, a strandok – íme a budapesti enyhítés részletei (videó)

Gulyás Gergely számolt be a legfontosabb intézkedésekről.

Gulyás Gergely elmondta: vidéken május 4-én oldották föl a korlátozásokat, ekkor azonban a budapesti helyzet még nem engedte meg, hogy a fővárosban is enyhítsék a korlátozásokat.

Az elmúlt időszakban azonban többen gyógyultak meg, mint amennyien megfertőződtek – indokolta meg Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, miért következnek enyhítések a fővárosban. Orbán Viktor miniszterelnök konzultált a fővárosi kerületek polgármestereivel és szakértőkkel, ezután hoztuk meg a döntést az enyhítésekről a fővárosban – mondta a miniszter. Az enyhítéseket Orbán Viktor jelentette be szombat délután.

Budapesten május 18. éjfélig tartjuk fent a kijárási korlátozásokat

– jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter rendkívüli sajtótájékoztatóján.



A miniszter elmondta: A szabályok betartása a kijárási korlátozások megszűnése után is szükséges, így a velünk nem egy háztartásban élőktől a 1,5 méteres távolság tartása és a maszk viselése vásárlás és tömegközlekedés közben továbbra is kötelező.

Az idősek 9 és dél közötti bevásárlási sávja megmarad, a piacok nyitvatartásáról és az idősek sávjáról az érintett polgármesterek szabadon dönthetnek.

Budapesten a vendéglátóhelyek, kávézók és éttermek teraszai is kinyithatnak hétfőtől, ezek tulajdonosainak 2020. szeptember 1-éig nem kell közterülethasználati díjat fizetni. Kinyithatnak továbbá az állatkertek és a múzeumok is, valamint az üzletek, strandok és a szabadtéri játszóterek is.

Polgári házasságkötés, misék és temetések szintén megtarthatóak.

A 200 fő alatti lagzikat és temetéseket június 26-ától lehet megtartani.

Hétfőtől a felsőoktatási intézmények nyitva lehetnek, erről az intézmények vezetői, a rektorok jogosultak dönteni. Az egyetemi kollégiumok látogatása azonban továbbra is tilos.