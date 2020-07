Mindent el akar söpörni a radikális baloldal, ami nem illeszkedik a világképébe

Az elmúlt hetekben az amerikai radikális baloldal minden eszközzel azon van, hogy a 20. századi véres diktatúrákat idéző módon, erőszakosan változtassa meg a kultúrát, a történelmet. A szobordöntések, államok és szervezetek átnevezése, klasszikus filmek tiltólistára kerülése és történelmi személyek meghurcolása után már tényleg csak a könyvégetések hiányoznak a baloldalnak.

A Soros-hálózat által bizonyítottan támogatott, finanszírozott radikális baloldaliak az elmúlt időszakban városok, benne a közintézmények, köztük rendőrségek és tűzoltóságok, valamint családi vállalkozások, egy élet munkájából felépített üzletek felgyújtásával akartak minél nagyobb befolyást szerezni az amerikai közéletben, és végső soron így akarnak segíteni a Demokrata Pártnak leváltani Trump elnököt, miközben a saját jelöltjükről, Obama egykori alelnökéről egyre tisztábban látszódik, hogy súlyos szellemi problémái vannak – írja az Origo.

A rombolások és a történelem megmásítására tett kísérletek egyik leglátványosabb példái, amikor a zavargók az általuk megbélyegzett történelmi személyiségek szobrait döntik le.

Az egyik ilyen friss incidens a vasárnapi hírek szerint az volt, amikor Baltimore-ban is ledöntötték Kolumbusz Kristóf 36 éve állított szobrát. Kötelekkel mozdították el talapzatáról, majd pedig belevetették a keleti parti nagyváros kikötőjének vizébe. A híres felfedező szobrát állításuk szerint azért távolították el önkényesen,

mert szerintük felelős az amerikai őslakosság tömeges legyilkolásáért és kizsákmányolásáért.

Az Egyesült Államokban ráadásul az utóbbi hetekben szintén ledöntöttek vagy lefejeztek Kolumbusz-szobrokat Miamiban, a virginiai Richmondban, a minnesotai St. Paulban és Bostonban is.

A szélsőbaloldal a zavargások kezdete óta hangoztatja az egyre csak radikálisabb elképzeléseit az amerikai élet és politikai-gazdasági rendszer megváltoztatására vonatkozólag, amit a baloldali Demokrata Párt igyekszik is meglovagolni a kampányban a közelgő elnökválasztás okán. Az egyik ilyen, ép ésszel alig felfogható követelésük, hogy pénzügyileg lehetetlenítsék el az amerikai rendőrséget. A demokraták vezető politikusai, például a New York-i polgármester, Bill de Blasio be is jelentette, hogy a rendőröktől elvont pénzeket a kisebbségi közösségekbe fektetik majd. Eric Garcetti, Los Angeles polgármestere szintén erre fordítja majd az elvont 250 millió dollárt – fogalmaz az Origo.

Azt a kérdést vajon feltették, hogy ha nincs rendőrség, akkor ki védi majd meg a törvénytisztelő polgárokat?

Mert a rendőrség lecsupaszítása egyet jelent az öngyilkossággal, a rabló és fosztogató bűnözők gyorsan kihasználják az alkalmat.

Hogy pontosan mit várnak a rendőri szervek ilyen drasztikus megcsonkításától, az kérdéses, de például Seattle-ben láthattuk, hogy mi történik, ha a csőcselék veszi át az uralmat egy-egy városrész felett. A hírhedt CHOP-zónát (Capitol Hill Organized Protest – Capitol Hill Szervezett Tüntetés) a városban június közepén foglalták el a radikális baloldaliak, benne a rendőrőrssel, és „rendőrmentes” zónának kiáltották ki, a terület kiürítése viszont csak július elején kezdődött meg. A zónában ezalatt rendszeresek voltak az erőszakos bűncselekmények, a lövöldözések, és hamar élelmiszerhiány alakult ki, miközben a szélsőséges baloldaliak törvényen kívüliként a saját elképzeléseik szerint alakították a rendet – írja a portál.

Donald Trump amerikai elnök már jóval ezelőtt kérte a város baloldali-demokrata párti polgármesterétől, hogy lépjen fel az erőszakos zavargókkal szemben, akiket „belföldi terroristáknak” nevezett. Jenny Durkan ehhez képest korábban „utcai mulatságnak” és „a demokrácia kiteljesedésének” minősítette a George Floyd halála után kirobbant zavargásokat és a fegyveresek által elkerített zóna létrehozását is.

A radikális baloldal legutóbbi akciójáról, amikor ismét nemzeti jelképeket gyaláztak meg, a Breitbart tudósított: a július 4-i függetlenség napján, a legnagyobb amerikai ünnepen a szélsőbaloldaliak a Fehér Ház elé terítették ki az USA zászlaját, hogy aztán azt megtapossák és bele is töröljék a cipőjüket.

A portál tudósítása szerint a zászlótaposók a radikális baloldali, Soros György-finanszírozta Antifához kötődnek.

A hetek óta tartó zavargásokon egyre nagyobb nemzeti jelképek kerülnek célkeresztbe, a radikális baloldalhoz tartozók ugyanis látják, hogy most bármit megtehetnek, miután az amerikai baloldali mainstream média jóformán legitimálja a szobordöntögetéseiket, az ellenvéleményért pedig meghurcolás jár (már ismert módszer, hogy aki kicsit is árnyalni próbálná a képet, azt fasisztának, nácinak bélyegzik). Ennek megfelelően a baloldaliak egyre nagyobb „vadakat” ejtenének el a nemzeti jelképek közül, a legismertebb ezek közül az utóbbi napokból a híres, dél-dakotai Mount Rushmore, ahol a hegyoldal sziklájába vésték négy amerikai elnök portréját: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln és Theodore Roosevelt óriási arcmása látható itt.

Ugyanakkor a szélsőbaloldal mind a négy államférfi tevékenységét megkérdőjelezi (igen, még annak a Lincolnnak is, aki egy véres polgárháború árán szabadította fel a rabszolgákat az egész országban), többük szobrát már ledöntötték, a szövetségi fővárosban,

Washingtonban pedig kerítéssel kell védeni Abraham Lincoln szobrát is.

Donald Trump amerikai elnök pedig alig félreérthető módon pont a Mount Rushmore-hoz szervezte a függetlenség napi beszédét, amiben hosszasan méltatta az amerikai történelem nagyjait, és erősen bírálta az amerikai történelem személyiségeiről készült szobroknak, emlékműveknek a lerombolását.

Ha elpusztítjuk a történelmünket, nem fogjuk megérteni önmagunkat és Amerika sorsát sem – fogalmazott. Elítélte „a szélsőbaloldal új fasizmusát, amely abszolút lojalitást követel”. Kiállt a zsidó-keresztény kultúra védelme mellett, kiemelve, hogy ez „a mindent eltörölni kultúra” idegen Amerikától.

Az persze már korábban is világossá vált, hogy a szélsőbal a történelmi ismeretek alapján nem áll jól.

Hogy mást ne említsünk – és Magyarországon is megtörtént eset -, amelynek során a Winston Churchillnek, a világháborús hős brit miniszterelnöknek a szobrát is megrongálták, idehaza például a feliratokkal lenácizták. Szinte felfoghatatlan, de a baloldali radikálisok tényleg azt az embert illették ilyen jelzővel, aki a történelem eddigi legpusztítóbb háborújában konkrétan legyőzte a nácikat és véget vetett a rémuralmuknak.

A radikális baloldaliak a rombolás során kihasználják az alkalmat arra is, hogy a kereszténységet támadják.

Ennek egyik legismertebb esete az volt, amikor június közepén San Franciscóban szélsőségesek ledöntötték Szent Juniper Serra ferences szerzetes-misszionárius szobrát, aki nem kisebb személy, mint a város alapítója. Ugyanez történt Los Angelesben is, a szintén kaliforniai Ventura városházáról pedig eltávolítják („áthelyezik”) a szobrát. Ezek mögött az az ok húzódik meg, hogy szerintük Szent Juniper részt vehetett a helyi indián törzsek kiirtásában az ismeretlen betegségek behozatalával.

Az amerikai elnök az országon végigsöprő baloldali kulturális terror/hadjárat miatt az utóbbi időben több döntést is hozott, amivel az amerikai történelmet, az azt ábrázoló szobrokat és egyéb műemlékeket védi meg.

Június 26-án elnöki rendeletet bocsátott ki az amerikai műemlékek, emlékművek és szobrok védelméről, harcolva ezzel a közelmúlt erőszakos bűncselekményei ellen. Az intézkedés fontos eleme, hogy a szobordöntögetést és a kulturális örökség pusztítását tétlenül néző önkormányzatoktól és tagállami kormányoktól megvonja a szövetségi támogatást, amennyiben nem védik meg azokat.

Július 3-án pedig szintén elnöki rendeletet adott ki az amerikai nemzeti hősöknek dedikált, ám a szélsőbaloldal által megrongált alkotások újjáépítéséről, amiben szerepel az is, hogy egy nemzeti szoborparkot hoznak létre az ország nagyjainak.

Borítókép: Kolumbusz Kristóf ledöntött szobra hever a földön a Minnesota állambeli St. Paulban 2020. június 10-én