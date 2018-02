Módosítják a diszkriminatív angol tanulmányi verseny szabályzatát

Egy tavalyi rendelet szerint a diákoknak angolból románra és románról angolra kellene fordítaniuk a tételeket.

Valentin Popa új román oktatási miniszter ígéretet tett arra, hogy módosítani fogja azt a tavalyi miniszteri rendeletet, amely hátrányos megkülönböztetésben részesíti a nemzetiségi diákokat az angol tanulmányi verseny megyei és országos szakaszán – közölte hétfőn a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

Az RMDSZ tájékoztató hírlevele szerint Kovács Irénke, az oktatási minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkára megbeszélést folytatott a miniszterrel, aminek eredményeként a tárcavezető megígérte: a rendeletet úgy módosítják, hogy ne legyen hátrányosan megkülönböztető a nemzetiségi diákokkal szemben.

Egy tavalyi rendelet szerint a verseny megyei és országos szakaszában a diákoknak angolból románra és románról angolra kellene fordítaniuk a tételeket.

A múlt héten az RMDSZ-el együttműködő Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) intézett levelet a tárcavezetőhöz, amelyben a szabályzat módosítását kérte. Korábban a Kovászna megyei tanfelügyelőség is felvetette ugyanezt a szaktárcánál, azzal érvelve, hogy a magyar diákok számára a román is idegen nyelv, így hátrányos helyzetbe kerülnek román társaikhoz képest a tanulmányi versenyen. Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke is megállapította, hogy ez hátrányos megkülönböztetés a magyar, illetve más, nem román anyanyelvű diákokkal szemben.