Náci és kommunista vonásai vannak a tüntetéseket szervező BLM-mozgalmaknak

Az ideológiájukkal ellentétes alkotások, könyvek, mozifilmek és televíziós sorozatok betiltása vagy a múlt elferdítése, meghamisítása. Néhány közös vonás, amely a baloldali-liberális BLM-mozgalmat éppen úgy jellemzi, mint annak idején a nácikat vagy a szovjet kommunistákat.

A George Floyd halála nyomán kirobbant, immár több országra kiterjedt tüntetéssorozatok és fosztogatások mögött álló csoportok egyre gyakrabban nevezik magukat Black Lives Matter (A fekete életek számítanak) – BLM-mozgalmaknak.

Bár ezek a csoportok gyakran jogvédőnek titulálják önmagukat, a V4NA hírügynökség felhívja a figyelmet arra, hogy hozzáállásukban érdekes ellentmondások figyelhetőek meg. Amíg a fajgyűlölettől vezérelt nácik főként a zsidó származású politikusok, tudósok és baloldali gondolkodók műveit tiltották be, addig a kommunisták a törvényes uralkodó, II. Miklós cár és családjának módszeres kiirtása és a nemzeti jellegű pártok betiltása után a konzervatív politikusok életének és munkájának ellehetetlenítésére törekedtek. Mindez csak azokra a másként gondolkodókra –politikusokra, képzőművészekre, zenészekre, írókra – vonatkozott, akiket nem internáltak a szibériai kényszermunka-táborokba, ahol százezrek vesztették életüket betegségek, fertőzések következtében, vagy mert egyszerűen nem adtak nekik enni.

The review then goes on to say: „Then there are books so bad that they should be tried, convicted and sentenced to life without parole in literary prison, never again to see the light of day. Gentle reader, this is such a book.” — Adam Goldman (@adamgoldmanNYT) June 14, 2020

Az említett két rezsim közös vonása, hogy üldözték a másként gondolkodókat, betiltották, sőt 1933-ban Németországban nyilvánosan elégették a könyveiket. A Josef Göbbels vezette náci propagandaminisztérium betiltotta többek között Albert Einstein, Sigmund Freud, Franz Kafka, Thomas Mann, Ernest Hemingway, Marcel Proust műveinek olvasását és terjesztését is. A Szovjetunióban és a hatalma alá vont kelet-európai kommunista országokban tiltólistára kerültek a legtöbb „imperialista” (amerikai és brit) író művei éppen úgy, mint az ellenzéki Alekszander Szolzsenyicin kötetei. A cseh Jiri Menzel vagy a lengyel Andrzej Wajda rendszerkritikus filmjei szintén tiltólistára kerültek.

The book burning has started. This fanaticism is very dangerous. https://t.co/CxEL6X8bog — Nigel Farage (@Nigel_Farage) June 12, 2020

A londoni Holloway Egyetemi Könyvtár a BLM-tüntetések hatására a Twitteren jelentette be, hogy a „strukturális rasszizmus” elleni küzdelem jegyében levesznek a polcokról bizonyos könyveket és bocsánatot kértek, amiért ezt nem tették meg korábban. A könyvtár megjegyezte, hogy lépéseket tesznek gyűjteményeik „dekolonizálására és diverzifikálására”, hogy ezzel is védekezzenek a rasszizmus és a diszkrimináció ellen. A brit Brexit Párt vezetője, Nigel Farage erre úgy reagált, hogy „megkezdődött a könyvégetés”, és hogy ez a fajta fanatizmus „nagyon veszélyes”.

HBO Max pulls the movie „Gone With The Wind” due to racist depictions of Black people and slavery. Additionally, the TV show COPS has been cancelled. What movie/TV show is next to get censored or removed all together? LISTEN: https://t.co/YafC28uvdi#vbinthemiddle pic.twitter.com/rShyaCllWN — WRKO (@WRKO680) June 11, 2020

Napjainkban a televíziós sorozatok bírnak hasonló véleményformáló erővel, mint annak idején a mozifilmek. A liberálisok ezért ki is pécéztek maguknak szerintük rasszista, ezért rendszeridegen alkotásokat, kezdve az 1939-es romantikus klasszikussal, az Elfújta a széllel. Elérték azt is, hogy a BBC törölte műsortárából a Waczak szálló (Fawlty Towers) című szatirikus sorozat egyik epizódját, amiben a világhírű komikus, John Cleese Adolf Hitlert utánozza, és a szereplők többször visszautalnak a II. világháború eseményeire. A liberálisok ezzel azt üzenik, hogy ami a sorozat forgatásakor, az 1970-es évek közepén még szórakoztatónak számított, az mára „szalonképtelenné” vált.

Netflix Brasil: Remove “ The First Temptation of Christ” From Netflix – Sign the Petition! https://t.co/HAcXu9IY66 via @Change — Jason Moseley (@JayMMoseley) June 8, 2020