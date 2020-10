Nem gyakorolhatja ügyvédi tevékenységét Czeglédy

Amint az a Vas Megyei Ügyvédi Kamara honlapjáról is kiderült.

Október elején foglalkozott már a vaol.hu a témával: miközben dr. Czeglédy Csaba ellen 6 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt folyik büntetőeljárás, továbbra is ügyvédként praktizál.

Ismert, számos, több tízmillió forintos ügyvédi megbízáshoz jutott Czeglédy ügyvédi irodája budapesti, DK-s polgármesterek által vezetett önkormányzatok jóvoltából.

Budai Gyula országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) a Pesti Srácoknak tett nyilatkozata után fordult a vaol.hu előbb kérdésekkel dr. Tóth Lászlóhoz, a Vas Megyei Ügyvédi Kamara elnökéhez, majd állásfoglalást kért dr. Bánáti Jánostól, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökétől.

Levelükben hivatkoztak a 2017. évi ügyvédi tevékenységről szóló törvény 180. paragrafus 1. bekezdésére, ami szerint „a területi kamara elnöke az ügyvédi tevékenység gyakorlását azonnali hatállyal felfüggeszti, ha az ügyvédi tevékenység gyakorlójával szemben olyan szándékos bűncselekmény miatt emelnek vádat, amelynek a büntetési tétele ötévi szabadságvesztésnél súlyosabb.”

Bánáti János tegnap a vaol.hu-t arról tájékoztatta: „Dr. Czeglédy Csaba ügyvéd tevékenységével kapcsolatos megkeresésében foglaltakra tájékoztatom arról, hogy az ügyben a Vas Megyei Ügyvédi Kamara elnöke jogosult eljárni és a törvényes keretek között megkeresésére felvilágosítást adni.”

Ennek megfelelően a vaol.hu elküldte újból kérdéseit dr. Tóth Lászlónak, a Vas Megyei Ügyvédi Kamara elnökének. Ugyanakkor megnézték: a kamara hivatalos honlapján elérhető a tagok nyilvántartása, dr. Czeglédy Csaba Adrián ügyvéd neve alatt pedig ma már az olvasható: 2020. Október 21-től ügyvédi tevékenység gyakorlása alól felfüggesztve.

Czeglédy Csaba közösségi oldalán reagált a történtekre. A többi között azt írta: „Most éppen – miután már annyi mindent elvettek tőlem – az ország fura urai a hivatásomat is el akarják venni tőlem, amihez gyáva módon asszisztálnak az ügyvédi kamara vezetői(…). ”

Czeglédy később úgy fogalmazott: „Van pár rossz hírem számukra: egyrészt nem hagyom ennyiben, és bírósági úton tetetem rendbe ezen aljasságukat is, másrészt a tudásomat nem lehet felfüggeszteni, harmadrészt párommal közös ügyvédi irodánk továbbra is működik, a megbízásainkat továbbra is el fogjuk látni lelkiismeretesen, a legjobb tudásunk szerint. Ügyfeleink örömére, a hatalom bánatára.”