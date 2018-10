Nem hívnak be több tartalékos katonát a szíriai hadseregbe

A szíriai kormány bízik benne, hogy döntése után több fiatal katonaszökevény is visszatér az országba.

A napilap értesülései szerint törlik a nyilvántartásból azoknak a tartalékosoknak a neveit is, akik korábban a behívó ellenére nem vonultak be. Azonnali hatállyal elengedik azokat is, akiket az elmúlt 48 órában azért vettek őrizetbe, mert nem jelentek meg szolgálatteljesítésre.

A kötelező tartalékos katonai szolgálat a polgárháború éveiben körülbelül 800 ezer 18 és 42 év közötti férfit érintett, akiknek a listáját naponta frissítették és megküldték a hatóságoknak az országon belüli ellenőrzőpontokon és a határátkelőknél is.

A lista tartalmazza a katonaszökevények neveit is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az újság arról nem írt, mi lesz azokkal a tartalékos katonákkal, akik már a behívó után jelentkeztek szolgálatra és sokan közülük már évek óta a hadseregben szolgálnak vannak.

Damaszkusz abban bízik, hogy a mostani döntés tovább ösztönzi majd a külföldre menekültek, elsősorban a fiatalok hazatérését Szíriába.