Nem várta meg az iskolakezdést a negyedik hullám

Egészségügyi szakértők és politikusok Európa-szerte azt hangoztatták a nyári hónapokban, hogy ősszel beköszönt a koronavírus-járvány negyedik hulláma. Az utóbbi hetekben azonban már több európai ország is arról számolt be, hogy a delta variáns gyors terjedése miatt egyre csak emelkednek az esetszámok, vagyis az előrejelzésekkel ellentétben a negyedik hullám nem várta meg az iskolakezdést.

Németországban egyértelműen megkezdődött a koronavírus negyedik hulláma – jelentette be a Robert Koch Intézet (RKI) pénteken. Németország betegségmegelőzési és járványvédelmi intézete arra is felhívta a figyelmet, hogy a koronavírusos esetek 99 százalékát a sokkal fertőzőképesebb delta variáns teszi ki az országban – írja a Magyar Nemzet.

Az RKI adatai alapján a százezer lakosra vetített hétnapos fertőzésgyakoriság napról napra emelkedik, tegnap országos szinten elérte az 56,4-et, míg egy héttel ezelőtt 36,2 volt.

Míg Berlin egyelőre nem tervez újabb korlátozásokat, a járvány negyedik hullámával szembesülő Ausztriában szigorítás következhet. Az osztrák kormány szombaton bejelentette: ha az új fertőzések száma továbbra is emelkedik, ősztől csak a teljesen beoltottak élvezhetik az éjszakai életet. A döntést azzal indokolták, hogy a bárokban és a szórakozóhelyeken elképesztő gyorsasággal terjed a koronavírus, amely elsősorban a beoltatlan embereket veszélyezteti.

„A védőoltás a legjobb módszer a járvány kezelésére”

– ösztönözte az állampolgárokat az oltásra Sebastian Kurz osztrák kancellár.

Berlinnel és Béccsel ellentétben a francia kormány már a nyár közepén intézkedéseket hozott azért, hogy megfékezze a delta variánst, és ezzel elkerülje az újabb teljes zárlatot az országban. Franciaország egészségügyi szakemberei július elején arra figyelmeztettek, hogy a pandémia negyedik hulláma során még több ember kerülhet kórházba, mint a járvány kezdeti szakaszában, 2020 tavaszán. Emmanuel Macron francia elnök így már július közepén rendkívüli intézkedést vezetett be, amely megköveteli a védettségi igazolvány bemutatását a szolgáltatások igénybevételekor.

„Az egészségügyi válságnak nincs vége, még több hónapon keresztül kell együtt élnünk a vírussal”

– indokolta meg az államfő a szigorú intézkedést, amely ellen az elmúlt hat hétvégén tüntettek több nagyvárosban is.

Mindeközben Adam Niedzielski lengyel egészségügyi miniszter augusztus elején közölte, hogy Lengyelországot már elérte az újabb járványhullám.

„Már javában a negyedik hullámban vagyunk, hiszen július elején még száz alatt volt a hétnapi fertőzésgyakoriság, míg jelenleg már kétszáz felé közelít ez az érték”

– fejtette ki a miniszter. Az Our World in Data adatbázisának összesítése szintén alátámasztja, hogy az elmúlt hetekben a koronavírus-fertőzések száma nagymértékben emelkedni kezdett az említett országokban. Míg a napi esetszámok hétnapos mozgóátlaga Németországban július 25-én 1540, augusztus 8-án pedig 2796 volt, augusztus 22-én már 6823-ra emelkedett. Szintén ezeket a dátumokat alapul véve Ausztriában és Lengyelországban is hasonló tendencia figyelhető meg: nyugati szomszédunknál a hétnapos átlag eleinte 362, majd 510, most vasárnap pedig 1113 volt, míg Lengyelországban július 25-én 103, augusztus 8-án 152, augusztus 22-én pedig már 195 fertőzésről számoltak be az elmúlt egy hét átlaga alapján. Az eddigiekkel ellentétben Franciaország az elmúlt egy hónapban folyamatosan magas értékeket mért az új megbetegedésekben: július 25-én 18 065, augusztus 8-án 23 059, augusztus 22-én pedig 22 450 volt a hétnapos mozgóátlag az országban.

Az előző járványhullámokkal ellentétben az elhunytak száma meglehetősen alacsony ezekben az európai országokban.

A hétnapos mozgóátlag alapján Németországban augusztus 22-én 16, Ausztriában egy, Lengyelországban két, Franciaországban pedig 86 ember hunyt el a koronavírusban. Az alacsony halálozási ráta annak köszönhető, hogy a járvány negyedik hulláma idején már rendelkezésre áll az oltás, így ha a beoltottak el is kapják a vírust, gyengébb tüneteket produkálnak, mint az oltatlanok.

