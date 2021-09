Nyomoz a francia hírszerzés az egyik migránsmentő szervezet után (videó)

Az Utopia 56 a menekültek állampolgárságával kapcsolatban nem mondott igazat.

A gyanú szerint különféle módokon manipulálják a kormányt illetve a médiát, és embercsempészekkel állnak kapcsolatban. A szóban forgó szervezet rendkívül aktív, az utóbbi időben több látványos akciójuk is volt – írja a V4NA.

Felfigyelt a francia hírszerzés az egyik migránsmentő szervezetre, nyomozást indítottak ellenük. Az Utopia 56 nevű társaság az utóbbi időben rendkívül aktív, rendszeresen szerveznek akciókat, egytől egyig ugyanolyan forgatókönyv alapján. Általában a főváros valamely forgalmas pontján rögtönzött sátortábort létesítenek több száz migráns részvételével, ám felmerült a gyanú, hogy mindez csupán látszat, a valódi ok a média és a kormány manipulációja lehet.

Az Utopia 56 nevű szervezet jó kapcsolatot ápol a Soros György nevéhez fűződő Orvosok Határok Nélkül (Médecins Sans Frontières) nevű civil szervezettel. Legutóbbi, szám szerint a tizedik akciójukban is együtt vettek részt szeptember elején, mely során az Île-de-France régió prefektusának épülete mögött lévő André Citroën parkban több száz sátrat állítottak és azokba migránsokat telepítettek.

🔴Installation en cours d’un camp de 600 personnes par le « collectif Réquisitions » dans le parc André-Citroën. Les #associations (@Utopia_56, @SolidaritWilso1, …) demandent une prise en charge et leur mise á l’abris.#migrants #Refugees #Paris pic.twitter.com/7Ajb8cCNqz — Charles Baudry (@CharlesBaudry) September 1, 2021

A nyomozásról hírt adó Valeurs actuelles nevű hetilap értesülései szerint az Utopia 56 a menekültek állampolgárságával kapcsolatban nem mondott igazat, azt állították ugyanis, hogy az 1204 bevándorló közül igencsak sokan, csaknem 200-an afgán állampolgárok. A hetilap informátora azonban azt állítja, hogy csupán pár tucatnyi afgán személy volt köztük. A szervezet szerintük azért hazudott az afgánokról, hogy ily módon is hergelje a közvéleményt és szimpátiát keltsen a tálibok elől menekülő afgánok iránt, holott a parkban sátorozó személyek között több francia és olasz állampolgár is volt.

Ám nem ez az egyetlen fiaskó az egyesület tevékenységével kapcsolatban. A sajtónak nyilatkozó rendőrségi forrás elmondása alapján rendkívül ravasz módon próbálja a civil szervezet manipulálni a francia kormányt. Mivel a fővárosi befogadóközpontok telítettek, a hajléktalan migránsokat az ország egyéb régióiba kellett szállítani, erre a célra béreltek egy buszt, ami 30 főt vitt el Rennes-be, az ország nyugati részén lévő Bretagne régióba. A busz délután 2 óra körül érkezett meg a szállásra, ám két órával később még csak hét migráns tartózkodott a központban. A Valeurs actuelles informátora szerint a többi 23 bevándorló visszament Párizsba, ám, ami ennél még megdöbbentőbb, hogy többségük állítása szerint nem is hajléktalan és az sem igaz, hogy nincstelenek. Példaként említett egy édesapát, aki nem volt hajlandó felszállni a buszra, amikor rájött, hogy el kell hagynia Párizst, aztán kibökte, hogy a közelben parkolt le az autójával. Az informátor arról is beszámolt, hogy az Utópia 56 olyan embereket szervez be az akcióiba, akik nem is hajléktalanok, de meggyőzik őket, hogy ideiglenesen az utcán éljenek, hogy nagyobb nyomást gyakoroljanak a kormányra.

A cikkben arról is szó esik, hogy a calais-i dzsungelben 2016 -ban létrehozott egyesület fokozatosan bővült, jelenleg hat központjuk van Franciaország különböző városaiban. Továbbá a Valeurs actuelles arról is ír, hogy közeli kapcsolatban állnak szélső baloldali körökkel. Erre utal a megmozdulásaikon alkalmazott taktika is: sokszor provokálják és sértegetik az rendőröket, majd lefilmezik az intézkedő rendőröket és a felvételt közzéteszik a közösségi oldalakon.

A hírszerzés feljegyzéseiben az Utopia 56 és az embercsempészek közötti kétértelmű kapcsolatot is megemlítik. A Dunkerque közelében lévő Grande-Synthe nevű településen lévő migránstáborban például 2021. január 27-én az Utopia 56 egyik aktivistája egy kiskorú menekültet keresett, hogy elvigye a bátyjához, akinek az embercsempészekkel volt találkozója, írja a hetilap, bizonyítandó, hogy a civil szervezet tagjai kapcsolatban állnak a csempészekkel.

A hetilap arról is beszámol, hogy az Utopia 56 olyan migránsokkal is kapcsolatban áll, akik a Franciaországot és Angliát összekötő la Manche csatornán próbálnak meg illegális módon átkelni. Állításuk szerint erre azért van szükség, hogy ha valaki veszélybe kerül, értesíthessék a rendőrséget.

A szervezet radikális álláspontja és fellépései ellenére nyugodt szívvel fogadja el a pénzbeli támogatást több olyan nagylelkű adományozótól és pártfogótól, mint például az Axa, a Nexity, a Monoprix illetve a Saleforce, akik az Utopia 56 teljes bevételének a 20 százalékát dobták össze, 2021-ben például mintegy 600 000 eurót.

A Valeurs actuelles arra is rámutat a cikkben, hogy míg Gérald Darmanin belügyminiszter pár hónapja feloszlatta a Génération Identitaire egyesületet azzal az indokkal, hogy a szélsőjobboldali mozgalomhoz tartozik, addig úgy tűnik, nem tervez a kormány hasonló lépéseket az Utopia 56 szervezet esetében.