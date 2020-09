Olaszországban újranyitottak a járványkórházak

Egy nap alatt 1648 új fertőzöttet regisztráltak, a halottak száma huszonnégy volt az egészségügyi tárca kedd esti adatai szerint.

A tartományok újranyitották a Covid-19 fertőzötteknek fenntartott kórházakat tizenegyezer intenzív hely biztosításával, miközben a járványgörbe lassan emelkedik Olaszországban. Egy nap alatt 1648 új fertőzöttet regisztráltak, a halottak száma huszonnégy volt az egészségügyi tárca kedd esti adatai szerint.

Újra működésbe lépnek a nyáron felszámolt úgynevezett járványkórházak, amelyeket kizárólag a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek tartanak fenn a régiókban. A korábbi északi gócpontnak számító Lombardiában tizenhét kórházat alakítottak ismét át a Covid-19 betegek számára, a középolasz Toszkánában és a déli Campaniában öt-öt ilyen kórház működik.

Országosan tizenegyezer helyet képesek biztosítani az intenzíven kezelt betegek számára, ami száztizenöt százalékkal több, mint a járvány február végi kezdetekor. Jelenleg több mint háromezer beteg van kórházban, további 271 beteget kezelnek intenzív osztályon, számuk az utóbbi három napban majdnem tízzel emelkedett naponta.

A járványkórházak újranyitásával az egészségügyi hatóságok a betegszám emelkedésére készülnek.

Walter Ricciardi, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a római egészségügyi tárca szakértője úgy vélte: Olaszországban továbbra is a járvány első hulláma tart a járványgörbe erőteljes ingadozásával.

Paolo Sileri egészségügyi államtitkár korábbi kijelentései szerint Olaszországban is az esetszámok emelkedését várják, de a márciusi-áprilisi „cunami” nélkül.

Egy nap alatt 1648-cal emelkedett a szűrt fertőzöttek száma az előző napi 1494 után, de hétfőhöz képest majdnem negyvenezerrel több vírustesztet végeztek. Az aktív fertőzöttek száma ötvenezer felett van. A legtöbb új beteget Campaniában, Lazióban és Lombardiában azonosították.

Ismét huszonnégy beteg vesztette életét, csakúgy, mint szeptember 19-én. A halottak száma elérte a 35 875-t. A halottakat és gyógyultakat is számítva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 313 011-t. Március utolsó hetében a halottak száma napi átlagban 947 volt, augusztus második hetében öt, az utóbbi egy héten átlag húsz.

Az egészségügyi tárca bejelentése szerint ötmillió gyorstesztet rendeltek az oktatási intézmények tanulóinak ellenőrzésére. Nyálminta-vétellel húsz perc alatt ígérik a pozitívak kiszűrését.

Bologna polgármestere bejelentette, hogy minden hétvégén kötelező lesz a szájmaszk viselése a város központjában szabadtéren is. Szerdától Szicília szigetén rendelik el a szájmaszk kötelező használatát az utcákon is, ha nem lehet betartani a legalább egyméteres távolságot. Ugyanígy kötelező a szájmaszk szabadtéren is Campania tartományban és Liguria, valamint Puglia több városában.