„Öljétek meg magatokat!” – Zavarja a szélsőbalosokat az életpárti ima

A texasi Dentonban az Észak-texasi Egyetemen tartott imavirrasztást a fiatal texasi konzervatívok csoportja, a Young Conservatives of Texas, (YCT), hogy kiálljanak életpárti- és abortuszellenes nézeteik mellett, és imádkozzanak a megszületendő gyermekekért – írja a V4NA hírügynökség.

Az eseményt azonban több mint száz szélsőbalos Antifa aktivista támadta meg – számolt be róla a Fox News. Az erőszakos aktivisták zaklatták és megdobálták a fiatalokat.

Kelly Neidert, a YCT alapítója a Fox Newsnak elmondta, a szélsőbalos aktivisták kiabáltak, hangoskodtak, hogy elnyomják őket, megafonnal és sípokkal túlharsogták a csoport imáját. Hozzátette, néhány Antifa aktivista megpróbált összeverekedni az életpárti diákokkal, és azt kiabálták nekik, hogy öljék meg magukat.

Az életpárti virrasztás szervezői elmondták, meglepte őket, hogy a tucatnyi konzervatív diák közös éjjeli imájának megzavarására ilyen sok ellentüntető érkezett. Mint kiderült, az Antifa az közösségi médiában hirdette meg az eseményt. Szerintük az életpárti vigíliát „fasiszták” szervezték a texasi „krisztofasiszta abortusztörvény” támogatására.

A YCT életpárti kiállását már máskor is megzavarták. Ahogy arról a V4NA is beszámolt, a csoport márciusban az egyetem austini kampuszán helyezett ki ezer rózsaszínt zászlót az abortált babák tiszteletére – minden zászló körülbelül 800 meg nem született kisbabát képviselt.

Last night, we @yct planted 1,000 flags on the south lawn to memorialize the hundreds of thousands of unborn humans lost to abortion every year. Be sure to check out our memorial before it’s too late. pic.twitter.com/JgJKxZBL6V

— YCT at UT Austin (@TexasYCT) March 24, 2021