Orbán Viktor: ha letörjük a harmadik hullámot, akkor jöhet az újranyitás (HALLGASSA MEG!)

Az elmúlt évben bebizonyosodott, világszínvonalú a magyar orvosok és ápolók munkája – hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában.

Egy veszélyes pillanatban vagyunk

Orbán Viktor a beszélgetés elején azt mondta, hogy 3093 új fertőzött volt csütörtökön. 4024-en voltak kórházban. Egy veszélyes pillanatban vagyunk, egyszerre van vakcina, és megkezdődött a konzultáció, és közben megkezdődött a harmadik hullám – tette hozzá. Versenyfutás zajlik az oltások és a harmadik hullám között.

20 ezer beteget tudnának ellátni a kórházak

Orbán Viktor az ápolók napján köszöntötte az egészségügyi dolgozókat. A magyar egészségügy fantasztikus teljesítményt nyújtott az elmúlt egy évben – tette hozzá. Rengeteg ember életét megmentették, az egészségügy bírni fogja. Ha 20 ezer embernek kellene covidos ellátást biztosítani, akkor képes lenne erre az egészségügy.

Jól vizsgázott a magyar egészségügy

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy egyáltalán nem könnyű szakszerűen beöltözni a covidos osztályokon, egy katonai precizitás is szükséges. Nagyon sokat tanultam én is ebben a helyzetben, és ez a jövőben még inkább így lesz – tette hozzá. A tanulás nem a fiatal életkorhoz tartozik, a magyar egészségügy a rátanulásban jól vizsgázott.

Mindenki regisztráljon oltásra

391 ezer már egyszer beoltott személy van most, de ez majd fel fog futni március elején 1,225 millióra – mondta a kormányfő. Április elejére 2 millió 582 ezer beoltott személy lesz – tette hozzá Orbán Viktor. Mindenkit arra biztatott, hogy regisztráljon.

Húsvétra eljuthatunk oda, hogy aki regisztrált, az be lesz oltva

Orbán Viktor elmondta, hogy mindenki átgondolt döntés hozzon. Húsvétra eljuthatunk oda, hogy aki regisztrált, az be lesz oltva. Magyarországon van a legtöbb oltásra alkalmas vakcina az unióban – mondta a kormányfő.

Már novemberben lehetett látni ezt a helyzetet

Orbán Viktor szólt arról is, hogy már novemberben lehetett látni, ugyanolyan helyzet alakulhat ki a védőoltások tekintetében, mint a védőeszközök piacán. Novemberben lehetett látni már, hogy vakcinaverseny lesz, és ezért kezdtünk el tárgyalni az oroszokkal és a kínaiakkal – tette hozzá. A miniszterelnök szerint vállalni kellett a különutas kockázatot, de aztán már rájönnek, hogy nekik is kell. Már a németektől kezdve mindenki az orosz vakcina beszerzésén gondolkozik.

Most a baloldal túlságosan messzire ment

Jól haladok – idézte Orbán Viktor Müller Cecíliát annak kapcsán, hogy mikor lehet oltani a kínai vakcinával. Ha a baloldal úgy gondolja, hogy sikertelen lesz a jobboldali járványkezelés, akkor hatalmi szempontból ezt a politikát választják – mondta a kormányfő. Most a baloldal túlságosan messzire ment – tette hozzá.

„Ha letörjük a harmadik hullámot, akkor jöhet az újranyitás”

Az újraindítás minden döntéséért a kormány vállalja a felelősséget – mondta a kormányfő. Szólt arról is, hogy a nemzeti konzultáció révén minél több ember véleményének a megismerése a fontos, és azoknak a beépítése a döntésekbe. Ha letörjük a harmadik hullámot, akkor jöhet az újranyitás – tette hozzá.

Hallgassa meg az interjút:

Egy nap alatt 120 ezren töltötték ki a konzultációt

Orbán Viktor elmondta, hogy egy nap alatt 120 ezer ember töltötte ki a nemzeti konzultációt, ezért is sértő a baloldal viselkedése.

Össze kell kötni Magyarországot Lengyelországgal

Orbán Viktor a visegrádi négyek együttműködéséről azt mondta, hogy az már a 14. században megkezdődött. Ha 600-700 éve kikényszerítette az európai viszonyok a közép-európai együttműködést, akkor ez azt mutatja, hogy nem a vezetőkön múlik. Stratégiai szerepe van Szlovákiának és a tőkesúlya van Lengyelországnak – tette hozzá.

Alapvető magyar gazdasági érdek, hogy közvetlenül össze tudjuk kötni a magyar és lengyel gazdaságot minél szélesebb vonalakon. Ezeknek az útvonalaknak a megépítése az alapja a közép-európai sikereknek.

Egyre fontosabb a visegrádi együttműködés

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a közép-európai országok Németország első számú gazdasági partnerei. Van teljesítményünk, a leggyorsabb technológiai fejlődés itt van, és itt a legalacsonyabb a munkanélküliség – tette hozzá. A kormányfő szerint a nyugatiak biztonságban érezhették magukat, mert a magyarok és a lengyelek pajzsok voltak, de most megváltozott a helyzet a migráció miatt. A kulturális nyomás most nem Közép-Európa felől érkezik – tette hozzá.

Nyugat-Európa biztonsága még mindig az unió külső határaitól függ.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban Nagy Katalin műsorvezetőnek a Kossuth rádió stúdiójában 2018. november 9-én.