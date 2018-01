Orbán Viktor: meg kell védeni az európai jövőt

Meg kell védeni Európa jövőjét, amelyre a legnagyobb fenyegetést a népvándorlás, a migráció jelenti – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Bécsben.

A kormányfő a Sebastian Kurz osztrák kancellárral folytatott megbeszélését követő sajtótájékoztatón kiemelte:

van egy keresztény kultúra, az a mód, ahogy élünk, és ezt az életformát szeretnénk megvédeni, ez az identitás fontos, meg kell őrizni a keresztény alapokat.

Úgy vélte, a schengeni rendszert meg lehet védeni, „ha meg akarjuk védeni”.

A külső határoknak zárva, a belső határoknak pedig nyitva kell lenniük

– jelentette ki, hozzátéve: nem támogatja a belső határellenőrzést, de a külső határok védelmét igen.

A miniszterelnök emlékeztetett: Sebastian Kurz már külügyminiszterként is jó partnere volt Magyarországnak a migrációs kérdésekben, egyetértett a nyugat-balkáni útvonal lezárásával. Ausztria a nehéz napokban küldött rendőröket és határőröket, hogy segítsen megvédeni a déli határt. Akkor nemcsak Magyarországot, hanem Ausztriát is védték – fűzte hozzá.

Kiemelte: osztrák kollégájával egyetértettek abban, hogy a kvóta nem megoldás. Akik törvénytelenül érkeztek Európába, azok nem maradhatnak, „törvénytelenségre jogot nem lehet alapítani” – fogalmazott.

Orbán Viktor azt mondta, nem látja az erős elkötelezettséget jó néhány, belső területen fekvő államban, hogy segítsenek megvédeni a schengeni szabályokat. Úgy látja, a szétosztási mechanizmus is rombolja Schengent, mert olyan országokra is rá akarják kényszeríteni, akik védik a határaikat a migránsok ellen. Közölte: remélhetőleg az EU visszatér a helyes útra, és ebből a szempontból fontos lesz, amikor megvitatják az új menekültügyi rendszert, mert azt nem lehet elszakítani a határvédelemtől. Nemcsak a menekültekre vonatkozó szabályozás kérdésével kell foglalkozni, hanem a határok védelmével is – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Európában komoly átrendeződés zajlik, ennek egyik eleme, hogy Közép-Európa egyre látványosabban válik az unió gazdasági motorjává. A következő tíz évben

„a mi dolgunk mindent megtenni az egyébként sikeres Közép-Európa további erősödőséért”,

hogy meghatározóvá váljon az EU-n belül – magyarázta. Mint mondta, ez jó program Ausztriának is, hiszen az ország érti Közép-Európát, a V4-et és Nyugat-Európát is.

Orbán Viktor kitért rá: Közép-Európában „ami állandó, rendkívül értékes”. Meg kell becsülni a stabilitást, és hosszú ideig dolgoztak azon, hogy a V4 stabil legyen, ezért nem akarják bővíteni, de szeretnének együttműködni Ausztriával – közölte.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a Paks II. beruházás nem osztrák-magyar kérdés, ez európai ügy, amelyre európai jogi fórumokon keresik a megoldást. Hangsúlyozta: mindent megtesznek, hogy a véleménykülönbség a nukleáris energiáról ne ronthassa a kétoldalú kapcsolatokat.

A bécsi kancellári hivatal előtt, a magyar miniszterelnök érkezésekor a Greenpeace aktivistái tüntettek a Paks II beruházás ellen.

Orbán Viktor kijelentette: azt kérte, hogy a magyaroknak, akik Ausztriában dolgoznak, tisztességes eljárásban legyen részük, ha befizették a szociális hozzájárulást, kapják meg, ami megilleti őket.

Ha valaki Magyarországon befizeti, amit be kell fizetnie adóként és szociális hozzájárulásként, akkor mindent megkap, amit a magyarok megkapnak. Magyarországon fair eljárás van, ezt szeretnénk itt is: ha a magyarok befizetik, amit be kell fizetni, kapják meg azt, ami az osztrákoknak is jár – jelentette ki. Hozzátette, hogy harcolni fognak ezért.

A kormányfő kifejtette: az Európai Bizottság feladata a szerződések védelme, és ha az uniós testület olyat tapasztal, ami ellentétes az uniós alapszerződéssel, hivatalból fel kell lépnie. Brüsszel teszi a dolgát, uniós szinten lesz döntés az ügyben, és ezt „mi tudomásul vesszük” – közölte.

