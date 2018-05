Orbán Viktor: nekünk Magyarország az első

A kormánynak „Magyarország az első, de munkánkkal Európát is erősíteni akarjuk” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken az Országgyűlésben, ahol bemutatta az új kabinetet. A kormányfő hangsúlyozta: a 2010-2030 közötti 20 évet egy korszaknak tartja, mert egy országot csak úgy lehet vezetni, ha a tervek hosszú távra szólnak. A világban új időszak, új technológiai korszak kezdődött el, amely még bátrabb újító szellemet és még több változtatást követel – hangoztatta, jelezve ugyanakkor: Európát még hosszú évekig fenyegeti a népvándorlás és a tömeges migráció.

A kormányfő hangsúlyozta: olyan embereket kért fel miniszternek, akiknek közös szenvedélye Magyarország, akik azt gondolják, hogy „a mi életünkben a legnagyobb dolog, hogy magyarnak születhettünk”.

Leszögezte: politikai közösségének tagjai bajtársi politikai közösséget alkotnak, és nem egymással versengő politikusok. Új kormányát európai horizontúnak is nevezte Orbán Viktor, úgy fogalmazva, „a nemzetet szolgáljuk, de helyünk Európában van”.

Felidézte emellett korábbi három kormányát, valamint rámutatott arra is, hogy az ország településein sok százan vállalják a vezetés felelősségét politikai közösségéből. Kijelentette: akár több kormányra való elkötelezett, kipróbált, szolgálatra kész emberrel rendelkeznek.

„Hogy mikor kit kérünk fel miniszteri munkára, azt mindig az ország előtt álló feladatok szabják meg. Kabáthoz a gombot, s nem fordítva. Mindig munkát ajánlunk, és sohasem pozíciót” – fogalmazott, hozzátéve: csak egy mérce van, az erősödő és jobban teljesítő Magyarország.

Köszönetet mondott a vállalkozóknak a munkahelyteremtésért, a munkanélküliség után újra munkába álló embereknek, a közfoglalkoztatottaknak, a családot alapító fiataloknak, valamint az időseknek, akik felnevelték a mai kor aktív és cselekvő nemzedékét. Az időseknek azért is köszönetet mondott, mert „nagy többségükben támogattak bennünket a politikai küzdelmeinkben”.

Azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország és Közép-Európa országai adják ma az Európai Unió leggyorsabban fejlődő régióját.

Európa gazdasági súlypontja fokozatosan keletre tolódik. „1990-ben még Európa volt a mi jövőnk, ma pedig mi vagyunk Európa jövője” – fogalmazott.

Megismételte álláspontját, hogy „régen álltak olyan jól a csillagok hazánk felett, mint éppen most, itt a lehetőség, hogy új dolgokba is belefogjunk”. Ezt meg is kell tenni szerinte, mert a biztató első nyolc év után is még csak a munka felénél tartanak.