Orbán Viktor: Soros György fenyegeti Magyarországot – HALLGASSA MEG!

Orbán Viktor a beszélgetés elején arról beszélt, hogy Soros György fenyegeti Magyarországot és Lengyelországot. Az EU-ban a viták rendezésének a módja, hogy tárgyalunk, miközben Soros György egy nagy cikkben utasításokat adott a brüsszeli elitnek. A miniszterelnökök dolga, hogy egy vitát hogyan kell elrendezni – tette hozzá. A viták az unió természetéből fakadnak – írja az Origo.

Soros a világ egyik legkorruptabb szereplője

Orbán Viktor szólt arról is, hogy Soros emberei mondják azt, hogy veszélybe kerül az unió, ha nem lesz megegyezés. Ráadásul, akik most megszólalnak, azokat Soros fizeti, aki egyébként a világ egyik legkorruptabb szereplője. Orbán Viktor kijelentette, hogy júliusban úgy döntöttek a kormányfők, hogy sok szempontot akarnak érvényesíteni.

Orbán Viktor: most megálltunk, de meg fogunk egyezni

Orbán Viktor szerint nem joguralomról, hanem többségi uralomról szól a jogállamisági vita. Rengeteg utat elindított a júliusi csúcs. Most már ezen az úton vagyunk. Mi bejelentettük, hogy a teljes csomag több eleme nem fogadható el – tette hozzá. Most megálltak a jogszabály alkotási folyamatok, és a végén meg fogunk egyezni. Az egyébként jobban megérint, hogy gátlástalanul lehet hazugságokat terjeszteni Magyarországról, így többek között Soros György – mondta a kormányfő.

Hihetetlen, hogy egy ilyen gátlástalan ember, miket terjeszt, miszerint vidéken nincs titkos szavazás.

Orbán Viktor: az unió nem pénzt, hanem hitelt ad

Orbán Viktor szerint a többségi döntés esetében bele tudna szólni a bizottság a magyar belpolitikába, így be kellene engedni a migránsokat.

Mi korábban mindig ellenálltunk, de nem vagyunk kétharmados többségben, így a migrációt is ránk tudnánk erőltetni

– tette hozzá. Ez látszólag összefügg a pénzkérdéssel, de ez nem így van, mivel a válságkezelő program egy hitel. Az unió nem pénzt akar adni a szegény tagállamoknak, 30 évre vennénk fel hitelt, és azt vissza kell fizetni – hívta fel a figyelmet a kormányfő.

Ha ki lehet ebből maradni, akkor az jobb lenne, de a bajban lévő országok érdekében nem maradunk ki. Egyébként az unión kívül, a pénzpiacokon is fel tudunk venni hitelt.

Minden fejlesztés, amit a következő 10 évre terveztünk, azt meg tudjuk csinálni.

Stabil lábakon áll az ország

Ha nem indulna meg a válságkezelési alap működése, akkor Brüsszeltől függetlenül is megindulnak a magyar fejlesztési programok – mondta Orbán Viktor. Közölte, hogy több mint 2,5 milliárd eurónyi hitelt vett fel az ország, és mivel nem tudjuk, hogyan alakul a vita az unióban. Ezt a pénzt azokra a fejlesztésekre fordítjuk, amiket egyébként az uniós válságkezelő programból tettük volna.

Nagyon stabil pénzügyi lábakon áll az ország, szemben a 2008-as időszakkal.

444 óvodát, és 78 általános iskolát kellett bezárni eddig

4400 új beteget regisztráltak, és 93 haláleset történt az elmúlt 24 órában, több mint 7500-an vannak kórházban, és 604-en vannak lélegeztetőgépen – Orbán Viktor ezen számokhoz képest még bőven van tartalék. Most a hőseink az orvosok, az ápolónők és az egyetemisták – mondta a kormányfő. 444 óvodát, és 78 általános iskolát kellett bezárni eddig.

Ezért indul az országos tesztelés

Orbán Viktor közölte, hogy ott ahol digitális oktatásra álltak át, ott ki kell használni az időt, és nem vakációnak kell tekintetni. A tesztelésről azt mondta a kormányfő, hogy ezt az oktatási és szociális ágazat szereplői kérték.

2000 egyetemista segít a tesztelésben

Orbán Viktor kijelentette, hogy a gyorstesztek a pozitivitás esetén ad 90 százalékos megbízhatóságot. Ahogy nő a nyomás, úgy növekszik az igény a gyorstesztek iránt. Ez egy nagy logisztikai feladat, de készen állunk erre – tette hozzá. 2000 egyetemista vesz részt a tesztelésben, kell 1000 sofőr is.

Orbán Viktor: semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a fertőzés lassulna

Orbán Viktor közölte, hogy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a fertőzés lassulna. Mindez azért fontos, mert az idősek vannak nagy veszélyben. A kényelmetlenség a kisebb probléma ahhoz képest, mintha a nagyszülőket elvesztenénk – mondta a kormányfő.

Inkább abból kell kiindulni, hogy a helyzet nehéz.

Orbán Viktor: az, hogy melyik a jó vakcina, azt nem Soros György dönti el

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Soros György azon magyar akció keretében is vizsgálatot követel, miszerint Oroszországtól is megpróbálunk vakcinát szerezni. A kormányfő elmondta, hogy 12 millió nyugati vakcinát kötött le az ország, miközben a világ többi részén is zajlanak a kutatások. Ha valahol hamarabb készül el vakcina, ahhoz a magyaroknak minél előbb kell hozzájutnia. Az, hogy melyik a jó vakcina, azt nem Soros György dönti el – tette hozzá.

A magyarok leginkább a magyar vakcinában bíznak

Orbán Viktor szólt arról is, hogy próbálják felmérni az ország bizalmát a vakcinákat illetően. A magyarok 30 százaléka magyar vakcinát választana, és nem külföldit – mondta a kormányfő. Ez egy nagyon nagy áttörés, mert korábban nem ez volt a példa – tette hozzá.