Óvszert kezdtek el osztogatni, miután a magukat nőnek érző férfiak női rabokat erőszakolnak

2021 januárjában lépett életbe Kaliforniában az a törvény, amely lehetővé teszi a magukat nőként azonosító férfi raboknak, hogy áthelyezzék őket női börtönökbe – írja a V4NA hírügynökség. Azóta csaknem 300 áthelyezési kérelem érkezett, amelyek közül csupán hatot nem bíráltak el, a többit engedélyezték. Igaz ugyanakkor, hogy eddig mindössze 20 áthelyezést hajtottak végre.

A baloldali feminista szervezet, a WOLF július 15-én azt közölte, hogy a közép-kaliforniai létesítményekben elkezdték ezeket az eszközöket biztosítani. A szervezet szerint ez “a hivatalnokok hallgatólagos beismerése, miszerint a nőket meg lehet erőszakolni, ha a férfiakkal közös börtönbe helyezik el őket, ami a fogvatartottak legrosszabb rémálma”.

Az egyik börtön fogvatartottja a Timesnak elmondta: a börtönőrök figyelmeztették őket, hogy számítsanak szexuális erőszakra.

Women inmates condemn California for pro-trans law forcing them to be housed with, abused by men. State hands out condoms and pregnancy resources. https://t.co/KTlbbetB9K

— TheBlaze (@theblaze) July 21, 2021