Pánikgombbal riaszthatnák az őröket a pedagógusok, ha baj van

Várhatóan ma szavaz az Országgyűlés az iskolaőrség létrehozásáról. Ha támogatást kap a javaslat, szeptembertől megkezdheti munkáját a főként volt rendőrökből verbuválódó testület. A kormány az iskolai erőszak megfékezését várja az intézkedéstől, ám nem lesz minden intézményben őr, csakis ott, ahol az igazgatók ezt kifejezetten kérik.

A tankerületi fenntartású iskolák közül 288, a szakképző intézmények közül pedig 204 kérte, hogy rendeljenek ki hozzájuk iskolaőrt szeptembertől – értesült a Magyar Nemzet. A főváros mellett Győr-Moson és Szabolcs megyében igénylik leginkább a rendőri segítséget az igazgatók. Az iskolai erőszak tegnap a parlamentben is téma volt, Rétvári Bence államtitkár jelezte: szeretnének mielőbb kifejleszteni egy mobilapplikációt, amelynek segítségével a tanárok pánikgombbal riaszthatnák az őröket, ha baj van.

Az állami iskolákat fenntartó Klebelsberg Központ a lap kérdésére közölte, hogy a tankerületi központok köznevelési intézményeinél jelenleg 288 feladatellátási helyen tartanak igényt az iskolaőrre. A szakképző intézményekért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium pedig azt válaszolta: náluk 204 iskola élne a lehetőséggel, 168 pedig nem kér az őrségből. Hozzátették, az igényfelmérés szerint Budapesten lesz szükség a legtöbb rendfenntartóra a szakképzésben.

A fővárosban 23 iskola szeretne iskolaőrt, Győr-Moson-Sopron megyében 19, Szabolcsban 18, Hajdú-Biharban pedig 16. A legkevesebb fegyelmi gonddal Heves és Vas megye szakképző iskolái­ban küzdenek, ezekben a térségekben csak három-három igazgató gondolja úgy, hogy külső segítséget vetne be az erőszak ellen.

Mucsi Balázs Sándor, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója arról beszél a Magyar Nemzetnek, szerinte jó döntés az iskolaőrség felállítása.

Szükséges lépésnek érezzük az iskolaőrség elindítását, több telephelyünkön kértük is, hogy legyen. Intézményeink egyébként is régóta kapcsolatban állnak a rendőrséggel, lévén, hogy az egyikben rendészeti képzést is folytatunk. Az elmúlt időszak tapasztalatai egyértelműen azt mutatják, hogy a bűnmegelőzési tanácsadók rendszeres jelenléte érdemi visszatartóerőt jelent. Visszaszorultak a lopások és a kisebb szabálysértések, amióta a rendőrök az iskolai élet részévé váltak, illetve prevenciós céllal látogatják az órákat – fogalmazott a főigazgató.

Megjegyezte: az utóbbi években országszerte megjelentek a dizájnerdrogok középiskolás körökben, de a rendszeres rendőri jelenlétnek köszönhetően a gyanúsnak tűnő elemek eltűntek az iskoláik környékéről, amitől mind a tanárok, mind pedig a diákok nagyobb biztonságban érzik magukat. Mucsi Balázs Sándor nem tartja aggályosnak, hogy a leendő iskolaőröknél kényszerítő eszközök is lesznek, mint mondta, biztos benne, hogy ezeket csak indokolt esetekben fogják használni, ám elrettentésnek megfelelők.

Az iskolaőrnél nem lesz lőfegyver, használhat viszont gumibotot, bilincset és gáz­spray-t, a szükségesség és arányosság elvének megfelelően. Az iskolaőröknek még a tanévkezdés előtt, augusztus folyamán többhetes pedagógiai-pszichológiai, valamint rendészeti képzésen kell részt venniük, majd vizsgán bizonyítaniuk az alkalmasságukat. A rendőrség megállapodást köt minden érintett köznevelési intézménnyel az együttműködés részleteiről, az iskolaőr konkrét feladatait pedig utasításban pontosítják a helyi igényeknek megfelelően. Az őrök munkáltatója a rendőrség lesz, de egész napjukat a diákok között fogják tölteni – részletezi a Magar Nemzet.

Az intézkedés mellett érvelt tegnap napirend előtt az Országgyűlésben a fideszes Horváth László is. A képviselő hangsúlyozta, hogy az iskolában nincs helye az erőszaknak, mert ahol erőszak van, ott sem tanítani, sem tanulni nem lehet.

Akik azokban az iskolákban dolgoznak, ahol baj van, azt mondják, hogy szükség van az iskolaőrségre. Akik nincsenek ott – a baloldali politikusok és az ő holdudvarukba tartozó szakértők – viszont megint fordítva ülnek a lovon, nem az áldozatokat képviselik, hanem az elkövetőknek próbálnak felmentést, menlevelet adni – fogalmazott, hozzátéve: tanárt és diákot megfélemlíteni, bántalmazni szigorúan tilos, ez olyan norma, amit mindenkinek, függetlenül a szociális helyzettől vagy származástól, be kell tartania.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a vitában elfogadhatatlannak nevezte, hogy bárkinek félve kelljen bemennie az iskolába, attól tartva, hogy ott erőszak éri. Kitért arra is, hogy szeretnének mielőbb kifejleszteni egy olyan mobilapplikációt, amely alkalmas lesz arra, hogy a pedagógusok probléma esetén egy pánikgombbal azonnal riasztani tudják az épületben tartózkodó iskolaőrt.

Az intézkedés bevezetésével párhuzamosan a kormány egy évig felfüggesztené a családi pótlék folyósítását is, ha a tanulót iskolai erőszakért elítéli a bíróság, a pedagógusok elleni bűncselekményeket pedig már 12 éves kortól büntetnék.