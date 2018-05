Robbanásban vesztette életét egy magyar kozmetikus az USA-ban

Los Angeles egyik külvárosában, Aliso Viejóban történt a robbantás még kedd délután – írja a Los Angeles Times.

A Magyar Kozmetika nevű üzlet magyar tulajdonosa belehalt sérüléseibe, két várakozó páciens sérüléseket szenvedett, egy pedig füstmérgezést kapott.

Az áldozatot a BBC a LinkedIn-profilja alapján már azonosította, és közre is adta az oldalon található profilképet. A szerencsétlenül járt magyar hölgy a BBC szerint Ildiko Krajnyak volt.

Paul Delacourt, az FBI Los Angeles-i igazgatóhelyettese szerint minden jel arra utal, hogy merénylet történt. A törmelékek és a körülmények is a robbantást támasztják alá. Azt viszont még nem sikerült kideríteni, hogy a robbanószerkezet miként került a helyszínre, illetve hogyan hozták működésbe.

AP reports deadly #explosion in #AlisoViejo medical bldg that killed a woman was a package bomb, but sheriff says “we have not confirmed that the explosion is intentional.” @CBSLATom reports @CBSLA #news #breaking pic.twitter.com/7U6ntunb6m

— JASMINE VIEL (@jasmineviel) May 16, 2018