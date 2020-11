Salvini az olasz jobbközép ellenzék pártjainak szövetségbe olvadását szorgalmazta

A jobbközép ellenzék pártjainak szövetségbe olvadását szorgalmazta akár egységes parlamenti erőként Matteo Salvini, a Liga vezetője, miközben az Olasz Testvérek (FdI) és a Hajrá Olaszország (FI) önállósága elveszítésétől tart vasárnapi sajtóbeszámolók szerint.

Ezzel egy időben Salvini bejelentette, hogy a jobboldali és jobbközép parlamenti pártok szövetségbe tömörítését tervezi a parlamenten kívüli erők bevonásával is. Az első közös lépés az a gazdasági javaslatcsomag lesz, amelyet a jobbközép a jövő héten készül benyújtani a kormánynak a járvány okozta vészhelyzet ellensúlyozására.

„A szövetség, amely mindenki előtt nyitott lesz, rendkívüli jelzést adna a jobbközép egységéről, valamint növelné politikai hatékonyságát” – jelentette ki Matteo Salvini. A pártszövetség Salvini elképzelése szerint közös parlamenti frakciót alkothat a három párt jelenlegi 254 képviselőjével és 135 szenátorával.

Sajtókommentárok szerint Matteo Salvini véget akar vetni a hármas pártszövetségnek, amelyben a 24 százalékon álló Liga, az 16 százalék fölé lépett Olasz Testvérek és a 8 százalékos Hajrá Olaszország (FI) belső versenyt folytat egymással.

A Liga vezetője a Szabadságjogok Házát (PdL) tartja szem előtt, amely 2009-ben a Berlusconi vezette centrista Hajrá Olaszországot és a Gianfranco Fini vezette jobboldali Nemzeti Szövetséget (AN) egyesítette. Ebben az esetben a FI be is kebelezte az AN-t, és Gianfranco Fini 2011-től kivonult a politikából.

Matteo Salvini javaslatára az elsők között Antonio Tajani, a FI alelnöke reagált hangoztatva, hogy a szövetség elképzelését „mérlegelni kell”. Silvio Berlusconi a Corriere della Sera napilapnak írt nyílt levelében magának tulajdonította az olaszországi jobbközép alapítását, és kijelentette, hogy a jobboldal ma sem képes a FI nélkül győzni vagy kormányozni.

Az Olasz Testvérek (FdI) politikusai egyetértettek azzal, hogy a jobbközép erők között nagyobb összefogásra van szükség, a pártelnök Giorgia Meloni azonban a szövetség ötletére óvatosan csak annyit mondott, „majd meglátjuk”.

Silvio Berlusconi korábban nem zárkózott el pártja és a Giuseppe Conte vezette kormányerők szorosabb együttműködésétől sem, ezért a FI három képviselője csütörtökön átült a Liga frakciójának soraiba.

A jobbközép pártok próbatétele keddtől lesz, amikor a parlament megkezdi a kormány pótköltségvetési intézkedéseiről szóló szavazást, melyet a FI támogat, a Liga és az FdI elveti.

Elemzők szerint a három párt között erőpróba zajlik, amelynek több tétje is van. Matteo Salvini egyszer és mindenkorra át akarja venni a jobbközép koalíció vezetését jól tudva, hogy az elhúzódó járványhelyzet a kormányzásra készülő Liga erejét is gyengítheti. Silvio Berlusconi, ahogyan az utóbbi évtizedekben mindig tette, nem szívesen adja ki a kezéből a jobboldal irányítását, az egyre erősödő FdI elnöke Giorgia Meloni pedig magát látja leginkább a jobboldali szövetség vezető székében Salvini helyett.

A politikai játszma részét képezi Silvio Berlusconi médiabirodalma is: a Berlusconi családtól 44 százalékban birtokolt Mediaset csoportot a francia Vivendi akarja felvásárolni. A Conte-kormány, elsősorban az Öt Csillag Mozgalom (M5S) kész akár hat hónappal is késleltetni a francia fél piaci előretörését. Az M5S, Berlusconinak kedvezve, cserébe a Hajrá Olaszország szavazatait várja a kormányintézkedések mellett.