Simicskó: a DK-nak döntenie kell a hitlerező polgármesteréről

László Imre csütörtöki mondatai sokkolók és vállalhatatlanok.

„Sokkoló a kijelentés. Politikusként, Újbuda országgyűlési képviselőjeként én kérek elnézést a nevében mindenkitől, főként a holokauszt áldozataitól, hiszen a II. világháború alatt végrehajtott, a nemzetiszocialista német kormány által eltervezett és irányított népirtás hatmillió európai, zsidó származású ember halálát okozta. Ennek a borzalomnak a kitalálóját és végrehajtóját méltatni mérhetetlenül felháborító, tiszteletlen és elítélendő” – reagált a Magyar Nemzet cikke szerint Simicskó István arra, hogy a Demokratikus Koalíció tavaly megválasztott XI. kerületi polgármestere a testületi ülésen kifejtette, Adolf Hitler megérdemelte, hogy a Time magazin (helyesen: 1938-ban) az év emberének választotta.

Újbuda kormánypárti országgyűlési képviselője mélyen megdöbbent az elhangzottakon.

Hitler az emberiség ellen elkövetett bűneivel, a faji megkülönböztetéssel, egy sok millió ember halálát és szenvedését okozó XX. századi tömeggyilkos. Az 1925-ben megjelent Mein Kampfjában lefektette a nácizmus ideológiáját, amelyben alacsonyabb rendűnek nevezte a szláv népeket és hivatalos politikájává tette a zsidóság kiirtását. Tettei és cselekedetei minden jóérzésű embert mélyen taszítanak. Felfoghatatlan, hogy a kerület DK-s polgármestere pozitív jelzőkkel illette és dicsérte az antiszemitizmus beteg gondolkodású szereplőjét. Biztos, hogy Hitler jól be tudta fűzni a cipőjét és be tudta gombolni az ingujját, de ettől még a XX. század legvisszataszítóbb személyisége volt, az 1938-as Time magazin előtt is és utána is – fogalmazott Simicskó István.

Hozzátette: a közéletbe nem való az a politikus, aki nem tiszteli a választóit, az embereket.

A DK-nak el kell döntenie, elhatárolódik a személyétől vagy egyetért polgármestere véleményével! – hangsúlyozta a kerület országgyűlési képviselője.

A XI. kerületi önkormányzat csütörtöki testületi ülésén László Imre Dk-s polgármester szó szerint ezt mondta: „36-ban vagy 37-ben a Time magazin Hitlert az év emberének választotta. Megérdemelte? Meg. Mert az a munkája, amit addig kifejtett, az gyakorlatilag Németország felemelkedését hozta, méghozzá látványosan a világgazdasági válság után.”

Az újbudai polgármester mindezt egy közterület-elnevezési vita után mondta, amely arról szólt, hogy legyen-e a XI. kerületben Nelson Mandela park vagy sem.