Soros György pénzéből bőségesen jutott a balliberális haveroknak

„Soros György egymillió eurót adományoz Budapestnek a koronavírus elleni védekezéshez. Köszönjük!" – írta Karácsony Gergely Facebook-oldalán 2020. március 30-án. A főpolgármester hozzátette: a spekuláns adományáról be fognak számolni a nyilvánosságnak, amint lefolytatták a szükséges tárgyalásokat és megkötötték a megállapodásokat. Hangsúlyozta, hogy a tárgyalások a bejelentés idején még folytak. Azóta kiderült, Soros György adománya az eredetinél is bőkezűbb lett: mintegy másfél millió dollár – nem pedig euró – érkezett a főváros számlájára. A Magyar Nemzet azt írja, már április elején úgy értesültek városházi forrásokból, hogy a pénz jelentős része a fővárosi balliberális holdudvar egyes szereplőihez vándorolhat. Egészen pontosan azt az információt kapták, hogy a szocialista érában a közegészségügyi megrendeléseken taroló Kern József és az érdekeltségeibe tartozó Diagon és Medisyst Kft. lehet ismét a nagy nyertes, valamint egy másik vállalkozás, amelynek személyi állománya egy időben részleges átfedést mutatott a két céggel, és szintén jelentős közbeszerzéseket nyert el Gyurcsány és Bajnai alatt: a Corden International Kft. Kérdésünkre április 7-én a Főpolgármesteri Hivatal azt a választ adta, hogy a Corden Kft.-vel már leszerződött, a Diagon és a Medisyst Kft. pedig nem szerződéses partnerük. A Soros által a fővárosi vezetésre öntött pénzek nagy nyertese lett a Corden, ám a nyilvánosságra került szerződések alapján jelentős összeget kapott belőle Gyurcsány és Bajnai korábbi egészségügyi minisztere, továbbá kiemelkedő megrendelést kapott olyan cég is, amelynek weboldala nincs, érdemi információ nem lelhető fel róla és a tevékenységi körében sincs egészségügyi, gyógyászati termék forgalmazása, kereskedelme. Az Opten cégadatbázisa szerint egyes cégeknek még alkalmazottai sincsenek. A beszerzésekről szóló döntést Karácsony Gergely saját hatáskörben hozta meg, ugyanis a fővárosi önkormányzat élt a veszélyhelyzetben biztosított törvényes lehetőséggel, amelynek alapján a termékek vásárlására a sürgősség miatt nem kellett közbeszerzést kiírni. Karácsonyék beszerzései meglehetősen későn indultak, annak ellenére, hogy a főpolgármester visszatérő kommunikációs panelje a „tesztelni, tesztelni, tesztelni” volt. Március végén, az első szerződések megkötése idején már legalább két hete kihirdették a veszélyhelyzetet, az első magyarországi megbetegedéseket pedig már ezelőtt egy héttel regisztrálták. Április közepére, a beszerzések felpörgésének idejére már lecsengő szakaszába lépett a járvány. Megrendelés a miniszternek Székely Tamás az SZDSZ-es Horváth Ágnest váltotta az egészségügyi miniszteri poszton 2008 májusában, miután Gyurcsány Ferenc kormánya elvesztette parlamenti többségét a liberális párt koalícióból való kilépése miatt. Székely Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatt megtarthatta tárcavezetői posztját. Az exminiszter cége, a Kelen Kórház Kft. 2020. április 16-án kötött szerződést Karácsonyékkal „tízezer darab SARS-COV2 vírus elleni IgG és IgM antitestek kimutatására szolgáló ellenanyag teszt (gyorsteszt) elvégzésére emberi mintából” – olvasható a dokumentumban, amelyben hozzáteszik, „a pozitív esetek megerősítését akkreditált laborban kell elvégeztetni”. A mintavételt is a cégnek kellett megoldania. A szerződés keretösszege 120 millió forint, amely tartalmazza a gyorstesztek árát és a vizsgálatok díját. A szerződéskötéssel Székely Tamás cége megfogta az isten lábát, 2018-ban a Kelen Kórház Kft. árbevétele nettó 378 millió forint volt, így pedig egyetlen szerződéssel megkapta ennek harmadát 2020-ban. Tarolt a Corden A fővárosi önkormányzat honlapján jelenleg kilenc szerződés elérhető, ezek közül ötöt a Corden International Kft.-vel kötöttek Karácsonyék. A szerződéskötéseket a rendkívüli helyzetre hivatkozva nem előzte meg közbeszerzési eljárás. Az első szerződést 2020. április 3-án írták alá a felek, amelynek célja a szociális ellátás biztosításában részt vevő dolgozók és ellátottak szűrése volt. A megrendelés kétszáz darab PCR-tesztre szólt, a pozitív eseteket pedig akkreditált laboratóriumban kellett megerősíteni. A szerződés értéke 3,8 millió forint, vagyis a tesztek 19 ezer forintba kerültek darabonként. A jogi dokumentumban kapcsolattartóként Skultéti Józsefet, a Pesti úti idősek otthona vezetőjét jelölték meg a felek. Április 6-án újabb 200 PCR-teszt megvásárlásáról döntöttek Karácsonyék ugyanilyen feltételek mellett, 3,8 millió forint értékben, ezúttal Havasi Gábor egészségügyi tanácsnok volt a kapcsolattartó.Néhány nappal később különös közjáték zajlott le: vélhetően a megérkezett Soros-pénz első részletéből szerettek volna Karácsonyék az eddigieknél jóval nagyobb tételben tesztekhez jutni. A G7 hírportál szerint Budapest 520 millió forintért vett volna PCR-teszteket a Cordentől, a gigatendert rekord­gyorsasággal akarták lezavarni: a fővárosi önkormányzat április 8-án indította el a folyamatot, a végleges ajánlatok leadási határidejét április 10-ére hirdette ki. Karácsonyék azzal indokolták, hogy csakis a cégtől kértek ajánlatot, hogy a Corden az egyetlen olyan gazdasági szereplő, amely a rendkívüli helyzetben „az ajánlatkérő által elvárt határidőben és kapacitással képes a szerződés teljesítésére”. Az üzlet végül nem jött létre, a Corden be sem nyújtotta a pályázatát, annak ellenére, hogy egyedüli meghívott volt. Az üzlet meghiúsulása mögötti okok nem kerültek nyilvánosságra. Ennek ellenére a Corden Internationaltől hasonló feltételekkel újabb 200-200 PCR-tesztet rendeltek meg Karácsonyék április 16-án – amikor is két különböző, ám azonos tartalmú szerződés köttetett –, az előzőekben már említett kondíciókkal, és a bombaüzlet sem váratott magára sokáig: április 23-i keltezésű az a szerződés, amely 190 millió forint összértékű, és tízezer darab PCR-teszt megvásárlását irányozza elő. Szervezőcég szállít 1,5 millió maszkot Nagyot szakított a fővárosi megrendeléseken a Business Rally Hungary Kft., amely Karácsony Gergely döntése alapján 1,5 millió sebészi maszkot szállíthat le 247,5 millió forint plusz áfa értékben, a szerződést 2020. március 30-án kötötték. Ezzel a cég szinte megduplázhatja 2018-as árbevételét – ha idén is hasonlóan jó évet produkál. A Főpolgármesteri Hivatal döntése azért érdekes, mert a Business Rally arculattervezéssel, marketinggel, szoftverfejlesztéssel és tanácsadással foglalkozik. A cég ügyvezetője Kodolányi Endre, aki a számítógépes programozással, weboldalkészítéssel foglalkozó Webgarden Kft. ügyvezetője és alapítója a Speciális Állatmentő Egységnek. A Business Rally Hungary Kft. weboldalán, a hírek menüpontban kifejtik, hogy „a Covid–19 járvány idején orvosi szájmaszkokat és KN95 maszkokat” importálnak főként önkormányzatoknak, gyógyszertáraknak, közüzemeknek. Ehhez érdemes hozzátenni: az Opten céginformációs adatbázisa szerint a Business Rally tevékenységi körében nem szerepel a gyógyászati termékek kereskedelme. Alkalmazott nélküli és családi cégek Mintegy 250 ezer darab FFP2 védőmaszkot szállított a Rotatech Holding Kft. 211,75 millió forintért a fővárosi önkormányzatnak. A cég fő tevékenysége „egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás”, de 2020. április 22-én több tevékenységi kört is bejegyeztek, ezek között van a gyógyászati termékek kiskereskedelme. Ám a főváros még ez előtt szerződött le a céggel: 2020. március 30-án írták alá a szerződést. A Rotatechnek se bejelentett alkalmazottja, se weboldala nincs. Az érdi cég tulajdonosa Török Zsolt, aki érdekelt a pápai Came­lot Holding Kft.-ben és a For&Go Kft. képviselője is egyben – ez utóbbi személygépjármű-kereskedelemmel foglalkozik. Török Zsolt cégtársa a kínai Zhou Weihui, aki egy másik cégen keresztül illatszer-kereskedelemmel foglalkozik, Török vélhetően általa juthatott a Kínából importált védőmaszkokhoz. „Pápai társadalmi összefogás” adománygyűjtő akcióját is a két vállalkozó indította el, három nap alatt tízezer arcmaszk ára gyűlt össze az adományokból. A felajánlásokat a Rotatech Kft. CIB Banknál vezetett számláján gyűjtötték. „Az arcmaszkok átadásán Kiss Róbert elmesélte, Török Zsolt, kínai kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező vállalkozó barátja azzal kereste meg, hogy tud tízezer arcmaszkot vásárolni, amire ő pedig azt találta ki, hogy hozzanak létre egy csoportot a közösségi médiában, és gyűjtsék össze rá a szükséges pénzügyi forrást” – olvasható a Pápa Ma helyi hírportálon. A Rotatech 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban nullaforintos nettó árbevételt „ért el”, így 2020-ban Karácsony jóvoltából felfuthat a cég. A főpolgármester az EU Buses.eu Kft.-vel szerződést kötött 35 ezer sebészi maszkra, melyeknek ellenértéke több mint 11 millió forint. A családi céget közbeszerzés nélkül bízták meg, tekintettel a koronavírus által okozott rendkívüli körülményekre. A cég fő tevékenysége szárazföldi személyszállítás, valamint egyéb fémfeldolgozási termék gyártása és egyéb műanyag termék gyártása is megtalálható a cégadatbázis felsorolásában. Illés Gábor Miklós ügyvezető korábban biztosítási ügynök volt. A vállalkozás március 31-én vette fel a gyógyászati termékek kiskereskedelmét a tevékenységi körébe, ám március 23-án már alá is írták a sebészi maszkok szállításáról szóló szerződést. A cég korábban családi vállalkozásként Illés Família Műanyag-, Fémfeldolgozó és Értékesítő Kft. néven működött. Megérkezett a pénz második része is A Magyar Nemzet korábban kiderítette, hogy a Karácsony által emlegetett egymillió eurós Soros-adomány helyett mintegy másfél millió dollárt küldött a spekuláns a fővárosi vezetésnek, amelyet a koronavírus elleni védekezésre költhetnek el. Úgy tudják, hogy áprilisban csak a pénz fele érkezett meg, az összeg második felét pedig csak akkor hívhatják le, ha már felhasználták az első részlet hetvenöt százalékát. A fővárosi önkormányzat a lap kérdésére jelezte: Soros György megküldte a második részletet is, amelyet a fővárosi vezetés a járvány második hullámára tartalékol, és védőfelszerelésekre fogják költeni.