Sorra zárják le határaikat az afrikai országok, Latin-Amerikában korlátozásokat vezetnek be

Az afrikai kontinensen már 26 országban mutatták ki a kórokozót.

Több afrikai ország rendelt el beutazási tilalmat a külföldiekkel, illetve az új koronavírus által fertőzött államokból érkezőkkel szemben vasárnap. Latin-Amerikában is korlátozásokat vezettek be.

Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök vasárnap rendkívüli állapotot hirdetett, s közölte, hogy a járvány valószínűleg hosszú távú hatással lesz a már most is recesszióban lévő gazdaságra.

Dél-Afrika több államból megtiltotta a belépést, köztük Olaszországból, Kínából, Németországból és az Egyesült Államokból is, és az országból kiutazni sem lehet az érintett államokba.

„Azok a külföldiek, akik nagy kockázatú országban jártak az elmúlt 20 napban, nem kaphatnak vízumot” – jelentette ki Ramaphosa, hozzátéve, hogy az onnan érkező dél-afrikaiakat megvizsgálják, nekik karanténba kell vonulniuk.

Betiltják a 100 főnél nagyobb rendezvényeket is.

Az országban 61 embert fertőzött meg eddig a kór.

Uhuru Kenyatta kenyai elnök bejelentette, hogy 30 napra minden országból megtiltják a beutazást, ahol akár csak egyetlen Covid-19-es megbetegedés is előfordult. Csupán a kenyaiak és az ott letelepedési engedéllyel rendelkezők léphetnek be az országba, és nekik is karanténba kell vonulniuk – tudatta Kenyatta, hozzátéve, hogy

hétfőn bezárják az iskolákat, a hét végéig pedig az egyetemeket is.

Ghána keddtől azokból az országokból tiltja meg a beutazást, ahol 200-nál több koronavírusos megbetegedést jelentettek az előző 14 napban.

Namíbiában szombaton jelentették az első két fertőzöttet, s egy hónapra ott is bezárják az iskolákat.

Dzsibutiban, ahonnan még nem jelentettek megbetegedést, minden nemzetközi repülőjáratot leállítanak.

Latin-Amerikában az argentin kormány vasárnap bejelentette, hogy lezárják az ország határait, és minden oktatási intézményben beszüntetik a tanítást.

A határzárral kapcsolatban Alberto Fernández elnök megjegyezte, hogy az utazási tilalom csak a beutazásokra vonatkozik, kiutazni továbbra is lehet Argentínából. A korlátozás egyelőre március 31-ig marad érvényben.

A külföldiek beutazását már korábban megtiltó Kolumbiában hétfőn szintén bezárják az oktatási intézményeket

– jelentette be Iván Duque elnök. A kormány április 20-án dönt majd arról, hogy újraindulhat-e a tanítás az iskolákban, vagy interneten keresztül folytatódjon az oktatás. Kolumbiában eddig 34 embert betegített meg az új koronavírus.

Guatemalában vasárnap jelentették az új koronavírus első halálos áldozatát.

Hugo Monroy egészségügyi miniszter bejelentése szerint egy 85 éves férfi halt bele a betegségbe, aki a közelmúltban Madridban járt, ahonnan tünetmentesen érkezett haza. Az országban még két másik koronavírusos beteget tartanak nyilván.

Nicolás Maduro venezuelai elnök vasárnap bejelentette, hogy a főváros, Caracas és hat állam lakói hétfőtől nem hagyhatják el otthonaikat, csak ha halaszthatatlan dolguk van.

Tévébeszédében azt mondta, hogy a Caracasban, valamint a Miranda, Vargas, Zulia, Táchira, Apure és Cojedes államban élők csak élelemért és egészségügyi okokból léphetnek ki az utcára.

Az évek óta súlyos gazdasági, politikai és társadalmi válsággal küzdő, 30 millió lakosú országban eddig 17 koronavírusos betegről és egy halálos áldozatról lehet tudni.

„Ez nem vakáció. Ez karantén, amely nagy társadalmi és önfegyelmet igényel” – szögezte le a korlátozásokkal kapcsolatban a szocialista elnök.

Caracas már korábban leállította a légi közlekedést Venezuela és Európa, valamint Kolumbia, a Dominikai Köztársaság és Panama között, és az oktatási intézményeket is bezárták, az óvodától kezdve egészen az egyetemekig.