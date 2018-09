A tanúk beszéltek a hajléktalangyilkosságok vádlottja helyett

A jelenleg 17 éves tatabányai fiatal a vád (és saját bevallása szerint) két hajléktalant gyilkolt meg brutális kegyetlenséggel 2017 áprilisában Tatabányán. Egyiküket a Győri úti buszmegállóban, másikukat a Reguly Antal téren támadta meg. Még aznap elkapták, és azóta előzetes letartóztatásban van.

Elkezdődött a tatabányai M. Apolló tárgyalása a helyi Törvényszéken. A vád: különös kegyetlenséggel több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények.

A kemma.hu információi szerint legfeljebb 10 évet kaphat. Március elsején, a tanúk meghallgatásával kezdődött el a fiú tárgyalása. A portál részletesen beszámol a gyilkosággal gyanúsított fiú tárgyalásáról.

A lap egy rövid összefoglalót is készített a gyilkosságokról az első holttest felfedezésétől, a fiú elkapásáig:

A vád ismertetésével kezdődött a tárgyalás

Mint kiderült, M. Apolló a Komáromi Napokról jött haza, a barátaival találkozott a vasútállomásnál és a Csónakázó-tónál. Részletesen felidézik, hogy a Győri úton milyen sérüléseket okozott a hajléktalannak, akivel korábban vitája volt. M. Apolló a támadás után nem ment haza, a lépcsőházban volt, majd kiment az utcára, és később észrevette a másik hajléktalant a Reguly Antal úti presszónál. Az ügyész részletesen elmondta, hogy mi történt, hogyan verte agyon az akkor 15 éves fiú a két férfit.

Mint elhangzott, M. Apolló képes volt arra, hogy felismerje cselekménye következményeit. M. Apolló annyit mondott, hogy bűnösnek érzi magát, nem kíván vallomást tenni, a személyi körülményeire sem kíván nyilatkozni.

8:38 A bíró olvassa fel első vallomását

„Én az édesanyámmal és az öcsémmel élek együtt, apám Németországban dolgozik. Anyám azt mondta, hogy nem szeret, kicsi koromban is azt mondta, hogy a falhoz kellett volna, hogy vágjon (ő ennél vulgárisabb kifejezést használt – a szerk.). Az öcsémet mindig megszeretgeti, tette hozzá. Elhangzik még, hogy egyszer úgy kikészítette a tanárnőjét, hogy pszichiátriára kellett mennie. M. Apolló is kapott gyógyszert, amit szedett, de akkor nem szedte.

Az este felidézésével folytatódik, körülbelül 3 korty vadászt ivott, többet nem engedtek neki a barátai, mert ha iszik, magába fordul és balhézik, tör-zúz.

8:40 A Győri úti gyilkosságról is beszélt korábban M. Apolló

A buszmegállóban felébresztette a hajléktalant, akivel korábban vitába keveredett. M. Apolló szerint a hajléktalan azt mondta, hogy takarodjon onnan, M. Apolló pedig állította, szóhoz sem jutott, aztán megütötte, miután az lökdöste. Verekedni kezdtek, M. Apolló saját elmondása szerint szokott bokszolni, járt is, és ököllel ütötte a férfit, aki az ütésektől összeesett. Ekkor a bordáit kezdte rúgni.

„Nem mondott semmit, a földön nem védekezett. Lélegzett, amikor abbahagytam, nem akartam megölni. Úgy gondolom, jobb lett volna szép szóval.”

– tette hozzá.

A Reguly Antal téren történtek felidézése az első vallomás alapján

Otthon nem volt nyitva az ajtó, és nem akarta felébreszteni az anyjáékat, „mert annak csúnya következménye lett volna”. A lépcsőházat elhagyva ismerősökkel találkozott az Unikum háznál.

„Kértem és kaptam egy cigit, amikor észrevettem a kocsma teraszán lévő embert. El akartam küldeni, mert magánterületen volt. A férfi azt mondta, nem érdekli, agresszív volt, anyázott. Elráncigáltam onnan… A férfi védekezett is, meg nem is. A táskákból kiborult az összes cucc, ami a férfinél volt… A férfitől elvettem egy pár cipőt, azt nem észleltem, hogy lekerült a lábáról. Csukva volt a szeme, de megnézte a mellkasát, és lélegzett, mindkettő férfinek fel volt dagadva az arca. Azt nem tudom, hogy a vörös az vér volt, vagy az arca….”

M. Apolló első vallomásában kitért arra is, hogy ezeket a férfiakat egyedül bántalmazta, a haverjai nem voltak ott.

Az egyik áldozat kapcsán azt mondta, hogy nem hiszi, hogy megölte, hiszen csak ütötte; a férfi még lélegzett, amikor ott hagyta.

„Sajnálom, nem kellett volna így viselkednem, beszélnem kellett volna velük normálisak, ők is emberek”

– tette hozzá.

Változtatott a sztoriján a mobiltelefon kapcsán

Egy későbbi jegyzőkönyvből is idéz a bíró. A fiú ismét részletesen felidézte az estét, hogy a vasútnál 4-5 korty vadászt ihatott körülbelül. Ebben a beszámolóban már az is felmerült, hogy már nagyon beütött nála a pia, és verekedett egy hajléktalannal a Győri úti buszmegállóban. Arról is beszélt, hogy a tragikus éjszakán haverokkal beszélgetett később, hogy el kellene küldeni a hajléktalant a presszó teraszáról. Ő meg szólt a hajléktalannak, hogy menjen el, de nem tudta megmondani, miért zavarta őt.

Reggel még kiment a bolhapiacra reggel. Korábban egyébként, ahogy meg is írtuk, felmerült, hogy a fiút látták is, ahogy a vasútállomás felől, végigkövette az út szemközti oldalán lévő gyilkossági helyszíni szemlét, a buszmegállóban.

Később a védője kérdésére megváltoztatta vallomása egy korábbi pontját. Először ugyanis azt állította, hogy a nála lévő telefont egy homokozóban, vizelés közben találta a Hunyadi téren. Erre azt mondta, hogy ez nem volt igaz: a hajléktalantól vette el a készüléket.

9:19 Az első tanú egy járókelő volt

Ő találta meg az agyonvert hajléktalant, és értesítette a rendőröket. Mint elmondta, szórakozóhelyről mentek hazafelé, a buszmegállónál vették észre a hajléktalant egy másik társasággal. Sebeket látott, meg hogy véres az áldozat. Nem láttak a környéken senki mást. Arról is beszélt, hogy még nem látott ilyet. Hívta a segélyhívót, hogy baj van, jöjjenek. Amit látott, hogy a férfi hasa fel volt puffadva. Ügyészi kérdést is kap, hogy mikor találtak rá a hajléktalanra pontosan. Öt óra utáni időpontra emlékszik.

9:30 A második tanú a Győri úton meggyilkolt hajléktalan testvére

A férfi szeretett volna egyedül lenni, amikor meghallgatja a bíróság, de erre most nincs lehetőség. Arra van mód, hogy a vádlott ne legyen bent, de a vallomását akkor is fel kell olvasni, amit mondott, mondja el neki a bíró, ezért aztán maradhat mindenki.

Azt mondta, testvére T. lecsúszott a válása után, játékgépezett, ivott, de eltartani, segíteni nem tudta, mert saját családja volt. A nagyszülők lakásában lakott, aztán az utcán. Néhány évvel korábban őt fenyegették meg a T. helyett, ezért sem tartotta vele a kapcsolatot. 2017 februárjában találkozott utoljára az elhunyttal, aki szerinte békés, konfliktuskerülő volt.

9:40 S. P. a következő tanú

Ő látta, hogy állnak emberek a buszmegállónál, és hogy az áldozat fekszik a földön és minden véres, az áldozat arca „eltorzult állapotban” volt. Sok sérülést látott már, mert egészségügyis volt. Még egyszer kiemelte, hogy

az áldozat arca a felismerhetetlenségig eldeformálódott.

Az is szóba kerül, hogy taposásnyomot látott az áldozat bőrén.

9:50 A következő tanú Budapestről jött haza egy buliból

Cigit szeretett volna venni a dohányboltba. Ő így látta meg az agyonvert hajléktalant.

10:38 A következő tanú éjszakás műszakból jött haza

Bement az Unikum házba egy sörre, és kutyás ismerőse mondta, hogy fekszik egy férfi. N. hívta ki a mentőket a Reguly Antal téren. Tiszta vér volt az áldozat feje, és nem mozdult. Cipő nem volt a lábán, körülötte a szatyrából kiszóródva holmik, a zsebe ki volt fordítva és üres volt.

10:45 A következő tanú a Győri úti dohányboltban dolgozott azon a napon

Szombaton a műszak végén látta, hogy ott alszik a buszmegállóban a későbbi áldozat. Másnap hívták be a rendőrök tanúvallomást tenni. A hajléktalan ahogy szokott, kartonpapírokon ott aludt. Csendesnek, normálisnak írta le a későbbi áldozatot.

11:00 Fiatal lány a következő, akit meghallgat a bíróság

Baráti viszonyban voltak a gyanúsítottal. Arról beszél, hogy baráti társasággal iszogattak a Csónakázó-tónál, majd a fiúk hazakísérték őt. Úgy emlékszik, hogy M. Apolló nem sokat ivott a vadászból.

Bírói kérdésre elmondta, hogy két-három éve ismeri M. Apolló-t.

„Én rosszat nem tudnék róla mondani. Mondott az életéből gondokat, próbáltunk neki segíteni. Mondta, hogy mindig vigyáz a kisöccsére, és hogy túl sokat kellett ezzel foglalkoznia”

– tette hozzá.

A bíró idézett a lány vallomásából is, mert az részletesebb, mint ami most szóban elhangzott. Eszerint Apolló sokat panaszkodott, hogy az anyjával rossz a kapcsolata, sosincs pénze, a nő mindig csak az öccsével foglalkozik, és volt, hogy a búcsúsnál szerzett pénzt is elvette tőle. M. Apolló a lány szerint mindig az otthoni dolgaira panaszkodott, például hogy az apja hazajött, de csak az öccsével foglalkozott. Apolló a lány szerint nem drogozott. Ha a fiú ittas volt, néha veszekedett. Egy verekedésről hallott csak, akkor Apolló egy fiúval összeverekedett, miután elkezdte felvagdosni a kezét, miután ivott és „bedepressziózott”. A balhé azért tört ki, mert aznap a fiú egy olyan lánnyal csókolózott, aki egy másik srácnak is tetszett.

13:05 L. nem ismeri a vádlottat

A gyilkosság melletti házban lakott a Reguly Antal téren, a harmadik emeleten.

Talán 2-3 méterre a lépcsőháztól látta a fekvő embert. Nem foglalkozott vele, visszafeküdt aludni.

Amikor a mentő kijött, akkor látta újra.

A bíró felolvassa a korábbi vallomását: azt mondta korábban, hogy gyakran vannak hajléktalanok a parkban, és ezért nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Amikor másodjára kinézett, két, 20-25 éves fiatalt látott a közeli padon sörözni. Nem ismerné fel a két embert, akit látott. Az ügyész azt kérdezte, hogy a férfi ablakától, és az Unikum háztól az a rész, ahol látta a holttestet. A két emberre nem kérdezett rá sem az ügyész, sem a védő.

13:15 A következő tanú egy Apolló korabeli fiú, bevallása szerint a vádlott régi ismerőse

Hátranéz Apollóra, aztán elkezdi. Komáromból jöttek hazafele testvérével, és annak barátnőjével, fél három körül értek Tatabányára. Meglátta Apollót, aki azt mondta, őrködik, vigyáz az Unikum házra, mert megbízta a főnök. A tanú és bátyja, annak barátnője bement az éjjel-nappaliba, vásárolt, aztán hazamentek.

Nem volt furcsa, hogy őrködik – kérdezi a bíró. A válasz: de, viszont nem nagyon feszegették ezt a dolgot, mert munkából mentek hazafele, és nem törődtek vele.

A fiú körülbelül 3 éve ismeri a vádlottat, akivel nem volt semmi problémája, néha vagánykodik ugyan, de nincs vele gond, tette hozzá. Apollón akkor szürke pulcsi volt, amikor találkoztak, a cipőjére nem emlékezett.

A fiú lement az Unikum házhoz, amikor hallotta mi történt, hogy szóljon nekik, hogy találkozott a vádlottal. Mutattak is neki egy fotót, amin felismerte a fiút. A védő rákérdezett, hogy mi volt Apollón. Ma már csak arra emlékszik, hogy szürkés pulcsi volt rajta.

„Miért kérdezi ezt tőlem egy év múlva”

– kérdezte kicsit ingerülten, mire a védői válasz: mert ez a dolgom.

13:20 Érkezik a következő tanú, akitől szintén azt kérik, idézze fel azt a napot

Dolgoztam, végeztem – kezdte szűkszavúan, majd folytatja: a barátnőmmel és az öcsémmel voltam, úgy találkoztunk az Unikum háznál Apollóval. Már nem emlékszem, mit mondott, miért van ott, de talán annyit, hogy figyelni kell a bácsit.

A bíró neki is felolvasta a vallomását, amit tett korábban. A vallomás egyezik öccse vallomásával, akit az előbb hallgatott meg a bíróság. Apolló, a tanú akkori vallomása szerint egy ”csá„-val köszönt rájuk, és a fiúval volt egy öreg is. A hajléktalan. Többet már nem beszéltek Apollóval, a vásárlás után csak elköszöntek egymástól. Sötétkék vagy sötétszürke, talán egy csíkos pulóvert látott Apollón.

A tanú most azt mondta, visszahúzódó, szerény embernek ismerte Apollót, „ráüvöltesz, elszalad” – ilyen típus volt.

A védő a ruhára kérdezett rá, hogy tényleg tisztának tűnt a ruhája, és észrevette volna-e, ha véres a ruhája.

A tanú szerint inkább világos volt a ruhája, amit a tévében is mutattak, és azon látta volna, ha véres. A nadrág kapcsán sötétkék vagy szürke volt, és azon se látott vért.

13:30 Fiatal hölgy a következő tanú, akit szólít a bíró

Ő az előző tanú barátnője. Halkan beszélt, és elmondta, hogy hazajöttek. Kicsit beszélgettek, tette hozzá. Ő is azt mondta, hogy az öreg bácsira kell vigyáznia, mert megkérték rá. A lány is látta a sötétben a bácsit, és furcsállta is, hogy ez a „feladata”. Barátságos, nyugodt embernek írta le Apollót.

13:52 Ismét egy Apolló korabeli fiú a következő tanú, akit beidéztek

Ismerősi viszonyban voltak a vádlottal, mondja. Félig karba tett kézzel beszélt végig. A Csónakázó-tónál találkoztak, voltak ott páran, beszélgettek, idézi fel azt az éjszakát. Nem tudja, mikor indultak el hazakísérni a lányt, aki délelőtt tett vallomást, mindenesetre aztán egyik haverjuk lépcsőházánál voltak, aztán Apolló hazakísérte, és ő haza is ment. Nem emlékszik, hogy pontosan mikor volt ez.

Ennyi történt a tárgyalás első napján, az ügyben folytatás március 2-án várható.

Borítókép: A tárgyaláson készült fotó

kemma.hu