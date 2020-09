Tízezrek tiltakoznak Gyurcsány kijelentései ellen

Több mint 36 700 ember írta már alá azt a tiltakozó petíciót, amelyet Gyurcsány Ferencnek a kommunista diktatúrát idéző fenyegető kijelentése ellen indított Rákay Philip kommunikációs és médiaszakember.

A tíz nappal ezelőtt elindított kezdeményezést legtöbben eddig a fővárosból írták alá (11 939), de az ország számos településén, sőt a határon túl – az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Romániában, Ukrajnában és Szlovákiában – is megmozdultak az emberek. A petíciót 301 neves művész és közéleti személy is támogatta, akik szintén elítélték és minősíthetetlennek titulálták az exminiszterelnök megnyilvánulását – számol be a Magyar Nemzet.

Gyurcsány kijelentését követően lemondott a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetése és szenátusa, ezt követően az egyetem diákjai utcabált és tüntetést szerveztek az intézmény elé, demonstrálva az ellen, hogy szeptember 1-jétől az SZFE alapítványi fenntartású egyetemként működjön tovább – írja a lap.

A sokak szerint Gyurcsány Ferenc generálta konfliktus kirobbanásakor a Demokratikus Koalíció (DK) – számos más balliberális párt és politikus mellett – ironikus módon azonnal szolidaritást vállalt a SZFE hallgatóival és tanáraival, Dobrev Klára, a DK EP-delegáltja pedig a súlyos helyzet orvoslására Brüsszel közbenjárását kérte. Gyurcsányné szerint az SZFE ügye már rég nem csak az egyetemről szól, és ha az EU most hallgat vagy gyengének bizonyul, akkor a példát mások is követni fogják – fogalmaz a portál.