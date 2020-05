Több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az egészségügynek

New Yorkban szombaton bezártak a tábori kórházak.

Miután New York városából távozott a kórházhajó, szombaton felszámolták a Central Parkban felállított, több sátorból álló tábori kórházat, és elszállították az utolsó beteget is Javits konferenciaközpontból, ahol szintén leszerelték a 3000 ágyas ideiglenes kórházat.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója szombaton bejelentette: a koronavírus okozta Covid-19 nevű betegségben 299 ember hunyt el, s ezzel március óta a járvány az államban 19 ezer halálos áldozatot követelt.

A kormányzó óvott attól, hogy követeléseknek engedve az állam gazdasági és mindennapi életét idő előtt újraindítsák.

„Nem szabad vakon cselekednünk”

– fogalmazott.

Washingtonban szombaton helyi idő szerint a déli órákban vadászgépek tartottak légi bemutatót a járvány enyhítésén dolgozó ápolók és orvosok tiszteletére. A Thunderbird-vadászgépek később a közeli Baltimore városában, majd a georgiai Atlantában is légi parádéztak. New Yorkban, New Jerseyben és Pennsylvaniában egyébként a múlt héten volt hasonló tisztelgő légi bemutató, áprilisban pedig Las Vegasban és Coloradóban tartottak parádét vadászgépek.

Kevin DiFalco alezredes a washingtoni légi parádéról tudósító újságíróknak azt mondta:

„rajtunk a sor, hogy megköszönjük a frontvonalban dolgozóknak fáradozásukat és jelezzük: a bajban mindannyian egyek vagyunk, együtt vagyunk”.

Közben az Egyesült Államok több tagállamában utcára vonultak emberek, hogy az állam mindennapi életének újraindításáért tüntessenek. New Hampshire-ben, Kentuckyban és Kaliforniában is megmozdulások voltak.