Több kórházi ágy jut ezer lakosra a V4-országokban, mint Nyugat-Európában

Egyre több olyan elkeserítő kép és videó látható az interneten, amelyeken európai országok kórházai láthatóak, ahogy a koronavírusos betegek a folyosón fekszenek. A legutóbbi ilyen videó egy spanyolországi kórházból érkezett, ahol még ágy sem jutott a kórházi kórtermen kívül rekedtek számára – írja a V4NA.

Video of a hospital in Spain. Watch it. Watch it again with the volume up#COVIDー19 #coronavirus #StayAtHome pic.twitter.com/RaXwr0aCEL

— GODFREY OMONDI (@GODFREY91844844) March 22, 2020