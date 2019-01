Több mint 190 milliárd forinttal támogatja csak a gyed révén a családokat az állam

Egyre többen jogosultak a gyed extrára.

Egyre több kisgyermekes család életét könnyíti meg a gyed extra és 2010 óta több mint duplájára emelkedett a gyed maximális összege – nyilatkozta az öt éve bevezetett gyed extra eredményéről Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az MTI-nek.

Összegzése szerint a gyed maximális összege a sorozatos minimálbéremelésekkel együtt mára több mint a duplájára emelkedett 2010-hez viszonyítva, így egyre jobban segíti a kisgyermekes családok megélhetését. A gyed extrának köszönhetően pedig több pénz marad a családoknál, hiszen az édesanya munkajövedelme mellett is jogosult a gyedre, a testvér gyed pedig azt is lehetővé tette, hogy megmaradjon a gyermek után járó ellátás akkor is, ha újabb gyermek születik.

A januári minimálbéremeléssel a gyed maximális összege újabb 8 százalékkal, 208 600 forintra nőtt, a diplomás gyed összege pedig alapképzés esetén 104 300 forintra, mesterképzés esetén 136 500 forintra nőtt – ismertette.

Novák Katalin kiemelte: 2019-ben több mint 190 milliárd forintot fordít csak a gyed révén a kisgyermekes családok támogatására az állam.

A gyed maximális összegének emelésén felül a jogosultak köre is jelentősen kibővült az elmúlt években, mert a gyed akkor is jár, amennyiben mindkét szülő visszamegy dolgozni, és már az apák is igénybe vehetik – folytatta. A gyed extra jelentősen megnövelte az édesanyák döntési szabadságát, mert a gyed mellett ma már munkát is lehet vállalni a gyermek féléves korától, vagy akár felsőoktatásban is tanulhat az anya. Utóbbi esetben a diplomás GYED a gyermek kétéves koráig jár.

Ezekkel a rugalmasabb szabályokkal a gyedet igénybevevők száma így átlagosan havi 3 ezerrel lett több, mint 2010-ben volt. A családvédelmi konzultációban kapott felhatalmazás alapján a kormány már dolgozik a további családi intézkedéseken, valamint a meglévő családtámogatások erősebb védelmén – mondta Novák Katalin.