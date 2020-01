Több mint 62 ezer migránst küldtek vissza tavaly Mexikóba

Ez a szám magasabb a korábbi évek adatainál.

Több mint 62 ezer illegális bevándorlót küldött vissza tavaly az Egyesült Államok Mexikóba – tudatta szerdán a mexikói migrációs hatóság.

A szám magasabb a korábbi évek adatainál, mivel tavaly január végén életbe lépett Donald Trump elnök „Maradj Mexikóban” stratégiája. Ennek keretében azokat a migránsokat is áttoloncolják Mexikóba, akik nem is mexikóiak, hogy ott várják meg, amíg elbírálják menedékjogi kérelmüket az Egyesült Államokban. A migránsok többsége közép-amerikai, de akad köztük sok brazil is.

Az Orvosok Határok Nélkül jótékonysági szervezet megjegyzi, hogy az elbírálás hónapokig tart, a várakozók pedig veszélyes területeken laknak, olyanokon, amelyekről bűnözők gyakran rabolnak embereket váltságdíjért.