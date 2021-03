Több mint százmilliót költ ügyvédi megbízásokra Erzsébetváros

Miközben Gyurcsány adóbűnöző ügyvédje, Czeglédy Csaba ügyvédi irodája csak 2020-ban több mint negyvenmillió forintnyi megbízást nyert el Erzsébetvárosban, aközben az önkormányzat még több mint 80 milliós értékben további ügyvédi megbízásokat osztott ki. A pénzből jutott bőven a DK-s, MSZP-s holdudvarnak is.

Miközben az erzsébetvárosi önkormányzat többek között azzal került az újságok címoldalára, hogy több tíz milliós megbízásokkal tömte ki az adócsalással vádolt Czeglédy Csaba nevével fémjelzett ügyvédi irodát, aközben a nyilvánosan elérhető információk alapján kijelenthető: további tízmilliókat fizet az önkormányzat számos egyéb jogi feladatért.

A Magyar Nemzet összesítése szerint míg 2019 őszén az új városvezetés 23,1 millió forintot költött jogi költségekre, addig 2020-ban ez az összeg már legalább 119,67 millió forintot tett ki. Mindez különösen annak fényében visszás, hogy az erzsébetvárosi önkormányzat a mai napig a spórolásról kommunikál, és információink szerint ennek jegyében több önkormányzati alkalmazottól is megváltak. A 120 millió forintnyi megbízás számításaink szerint alsó hangon is több mint a duplája, de valószínűleg többszöröse annak az összegnek, mint amennyit az előző, fideszes városvezetés költött jogi megbízásokra évente. Az összeg különösen nagynak tűnik azért is, mivel számos jogvégzett munkatársa van az önkormányzatnak, akik képesek lennének elvégezni az ilyen jellegű munkák egy részét.

A költségek legjelentősebb része a Czeglédy Ügyvédi Iroda megbízásaiból tevődik össze: három szerződés szerint összesen 47,7 millió forintot fizetett ki nekik az erzsébetvárosi önkormányzat különböző feladatokra 2020-ban. Czeglédyék vitték például a sajtó-helyreigazítási ügyeket, valamint átvilágították az előző kerületvezetés által kötött megbízásokat. Mindemellett az ügyvédi iroda számos egyéb területen is segédkezik: az önkormányzat ellen – és általa – indított perekben képviseli, okiratokat szerkeszt, véleményez, munkajogi tanácsokat ad és még hosszan lehetne sorolni feladatait. Alig érthető, hogy Czeglédyék mellett mi szükség van a többi megbízásra.

A lap úgy tudja, hogy az önkormányzat épületében Czeglédyéknek külön irodahelyiségük is van. A Magyar Nemzet azt is kiderítette, hogy esetenként Litresits András MSZP-közeli ügyvéd jár el olyan ügyekben, amikor a Czeglédy Ügyvédi Iroda valamiért akadályoztatva van. A lap kérdésére Litresits elmondta: eddig egy esetben fordult elő ilyen.

Több mint tízmillió forintos megbízást kapott a Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda. Érdekesség, hogy ennél az ügyvédi irodánál is dolgozik Hankó Faragó Miklós, a Medgyessy–Gyurcsány-kormányok igazságügyi államtitkára, Szombathely volt országgyűlési képviselője, aki Czeglédy Csaba ügyvédje volt az ellene folyó büntetőeljárásban. Hankó Faragót azután zárták ki az eljárásból, hogy kiderült, összeférhetetlenség áll fenn, mivel az eljárás korábbi szakaszában már részt vett egy tanú képviseletében.

Szintén komolyabb összeget kap a HGBV – Szabó Ügyvédi Iroda, amelynek már az előző városvezetéssel is volt szerződése. Az irodát két szerződésért összesen 22,8 millió javadalmazás illette meg.

A Dr. Szentestóth Ügyvédi Irodának is jutott egy tízmilliós megbízás. Szentestóth Györgyi a Medgyessy-kormány alatt a kulturális miniszter jogi tanácsadója volt, valamint a Nemzeti Színház is alkalmazta tanácsadóként ebben az időszakban. Ez az iroda látja el az erzsébetvárosi jogsegélyszolgálatot. Érdekesség, hogy az iroda névadóján kívül annak másik ügyvédje, Gáldi Nóra külön megbízást is kapott Niedermülleréktől: ő az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. és az Akácfa Udvar Kft. jogi képviselője, amiért 4,8 millió forint ütötte a markát 2020-ban. Gáldi szintén nem nélkülözi a baloldali politikai kapcsolatokat: a korábbi SZDSZ-es képviselő, Iványi Gábor nevével fémjelzett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és az Oltalom Karitatív Egyesület jogásza.

8,1 millió forintot kapott 2020-ben Tocsef Eszter egyéni ügyvéd. Lapunk úgy tudja, Tocsef a korábbi Baloldali Ifjúsági Társulás tagja volt, amely lényegében a szocialisták ifjúsági szervezeteként tevékenykedett a 90-es években.

A Dr. Németh Zsolt Ügyvédi Iroda közel nyolcmillió forintért látta el az az Evikint, az Erőművház és az Erzsébetváros Kft. jogi képviseletét. A Transparency International is kapott egy 5,7 millió forintos megbízást az erzsébetvárosi önkormányzattól a belső szabályzatok felülvizsgálatára, valamint a szintén kiterjedt baloldali kapcsolatokkal rendelkező Simó Veronika egyéni ügyvéd is kapott megbízást, 2,3 millió forint értékben.

Lapunk megbizonyosodott arról is, hogy az önkormányzat nem számolt be az összes szerződésről, ugyanis egyes, az önkormányzat által megbízott jogászok kifizetései nem szerepelnek a táblázatban, pedig 2020 során bizonyosan eljártak a Niedermüller Péter vezette önkormányzat nevében peres ügyekben. A Magyar Nemzet a költségek és az azok mögötti teljesítések kapcsán közérdekű adatigényléssel fordult az erzsébetvárosi önkormányzathoz.