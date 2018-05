Történelmi pillanatokat hozott Áder moldvai látogatása

Történelmi pillanatként élték meg a csángók Áder János köztársasági elnök moldvai látogatását – jelentette ki a Krónikának Pogár László, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének (MCSMSZ) elnöke.

Áder János államfő és felesége, Herczegh Anita a múlt pénteken látogatott el a Bákó megyei Lészpedre, a csíksomlyói búcsú előtti napon, ahol a moldvai magyar oktatási program egyik új helyszínén csángó hagyományőrzők énekes, táncos, mesemondó műsorral fogadták, és közösségi vezetőkkel is találkozott.

Pogár a lap kérdésére úgy fogalmazott, a látogatás megerősítette bennük az összetartozás és szeretet érzését.

„Rég vártuk azt, hogy valaki ilyen fentről meglátogasson minket itt Moldvában. A pénteki esemény azt üzeni, hogy mi is fontosak vagyunk, hogy a csángók is az anyaországhoz tartoznak, hogy a nyelvünk, a hagyományaink a magyar kultúra részét képezik. A lészpedi rendezvény után több emberrel is beszélgettem, mindannyian fontosnak nevezték ezt a történelmi látogatást”