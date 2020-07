Továbbra is gyors ütemben terjed a járvány világszerte

Egyetlen nap alatt 284 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma. Egyre több ország írja elő, illetve szorgalmazza arcmaszk viselését a vírus elleni védekezés érdekében.

Csütörtök este 15 284 136 igazolt fertőzöttet, 624 665 halálesetet és 8 709 300 gyógyultat tartottak nyilván a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

Az Egyesült Államokban, ahol a legmagasabb a fertőzöttek és a halottak száma, 3 987 584, illetve 143 446, több tagállamban is kötelezővé tették szerdán az arcmaszk viselését az utcán.

Ohióban, Minnesotában és Indianában is folyamatosan emelkedik az újonnan diagnosztizált vírusfertőzöttek száma, és ezért mindhárom államban

mindenkinek kötelező a szájmaszk viselése az utcán és a munkahelyen egyaránt.

A szövetségi fővárosban, Washingtonban Muriel Bowser polgármester csütörtöktől tette kötelezővé a szájmaszkok viselését az utcákon. Bowser közölte: aki nem tartja be az előírást, komoly pénzbüntetésre számíthat. Egyúttal bejelentette azt is, hogy október 9-ig meghosszabbítja az egészségügyi szükségállapotot.

Olaszországban fokozatosan emelkedik a regisztrált fertőzöttek napi száma

Olaszországban, ahonnan a járvány februárban Európában elindult, a halottak számát továbbra sem sikerült nullára csökkenteni, miközben a regisztrált fertőzöttek száma több mint tíz napja fokozatosan emelkedik az olasz egészségügyi minisztérium csütörtök esti adatai szerint. Tíz új halálesetet és 306 új fertőzöttek jelentettek csütörtökre, így a fertőzöttek száma elérte a 245 338-at, a haláleseteké pedig a 35 092-őt.

A diagnosztizált fertőzöttek életkor átlaga 43 évre süllyedt a korábbi hatvanról.

Orvosi vélemények szerint ez azt mutatja, hogy az idősebbek óvatosabbakká váltak, a fiatalok pedig nem tartják be az óvintézkedéseket. Stefano Vella járványorvos, a római katolikus orvosi egyetem kutatója, úgy nyilatkozott, a hatóságok nem fogják még egyszer leállítani az országot, mivel ezt a gazdaság nem bírja el. „Ez azonban nem azt jelenti, hogy a járványnak vége. Az olaszok legyenek okosak: nem kell lemondani a nyaralásról, de ostobaság lemondani a védekezésről, továbbra is viseljünk szájmaszkot, tartsuk be a biztonsági távolságot, és mossunk kezet” – mondta az orvosprofesszor.

A koronavírus-járvány első három hónapjában Lengyelországban jegyzett halálesetek száma lényegében nem tér el az előző évek azonos időszakainak adataitól – derül ki a lengyel statisztikai hivatal csütörtökön közzétett adataiból. Idén márciusban Lengyelországban különféle okokból 37,6 ezer ember hunyt el, áprilisban 34,5, májusban pedig 31,5 ezer halálesetet jegyeztek. Tavaly ugyanezen hónapokban 34,1 ezren, 35,5 ezren, illetve 33,2 ezren hunytak el.

Romániában továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés, csütörtökön ismét megdőlt az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek előző napi baljós rekordja.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) jelentése szerint az utóbbi 24 órában 1112 új esetet vettek nyilvántartásba, és további 25 beteg vesztette életét. Ezzel 2126-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma, a járvány kezdete óta Romániában több mint 41 ezer koronavírus-fertőzöttet azonosítottak.

Az utóbbi három hét legmagasabb napi esetszáma volt Csehországban

A szájmaszkok zárt terekben, épületekben, tömegközlekedési eszközökön történő azonnali önkéntes viselésére szólította fel a cseheket csütörtökön Jan Hamácek kormányfőhelyettes és belügyminiszter. Szerdán 247 újabb fertőzést mutattak ki Csehországban, ami az utóbbi három hét legmagasabb napi esetszáma. Március elseje óta, amikor az első esetet regisztrálták, eddig 14 570 személy kapta meg a Covid-19 betegséget. A betegek három ötöde már meggyógyult.

A héten egymást követően második napja regisztráltak ismét nyolcszáznál is több új koronavírus-fertőzöttet Ukrajnában, az eddig azonosítottak száma már megközelítette a 62 ezret. A halálos áldozatoké pedig 17-tel, 1551-re nőtt. Kárpátalján előző nap 63 új fertőzöttet azonosítottak, és hárommal nőtt a betegségben elhunytak száma. Velük együtt már 4641 igazolt fertőzöttet regisztráltak a megyében a járvány kitörése óta, az elhunytak száma 166-ra emelkedett.

Két új koronavírus-kórházat építenek decemberig Szerbiában, ahol egy nap alatt 21 605-ről 22 031-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Szerdán nyolc újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 499-re nőtt.

Bulgáriában ismét rekordot döntött az újonnan megfertőződöttek száma,

egy nap alatt 330-an betegedtek meg a kórban. Hivatalos adatok szerint a balkáni országban 9584 igazolt esetet regisztráltak. A megbetegedettek közül 585-an egészségügyi dolgozók.

Az elmúlt napban nyolcan haltak meg, eddig 321 halálos áldozata volt a kórnak. Az országban kötelező a távolságtartás, a zárt közösségi helyiségekben pedig a szájmaszk viselése.

Oroszországban mérséklődött a fertőzöttek napi növekedése. Az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma az elmúlt egy napban 5848-cal 795 038-ra emelkedett. A halálozások száma 147-tel 12 892-re, a gyógyultaké pedig 8277-tel 580 330-ra emelkedett.

Iránban átlépte a 15 ezret az új típusú koronavírus okozta halálesetek száma. Iránban június vége óta egyértelműen nő a vírus okozta napi halálesetek száma, kedden ismét újabb rekord dőlt meg (229 napi új halálozás) a járvány februári kezdete óta. Az elmúlt napban 2632 embert diagnosztizáltak koronavírusra, így 285 034-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma.

Saját jogosultságait csökkentő törvényt fogadott el az izraeli parlament szerda éjjel annak érdekében, hogy a kormány több területen is cselekedhessen a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében. Az új törvény szerint a kormány korlátozásokat, vesztegzárakat rendelhet el a kneszet engedélye nélkül, amelyek 24 óra elteltével életbe lépnek, ha azokat a parlament bizottságai nem utasítják el.

Japánban második napja minden korábbit felülmúl az új fertőzöttek száma

A megerősített esetek száma az elmúlt 24 órában 981 volt. A távol-keleti országban már szerdán is megdőlt az áprilisban észlelt egynapi rekord a 795 új esettel.

A járvány újbóli, rohamos terjedése egybeesik az idegenforgalmat népszerűsítő, vitatott kampánnyal, amelyet a kormány az iparág megsegítésére indított. Tokiót mindenesetre kivették az ajánlott úti célok közül, miután ott is gyorsan megnőtt az új fertőzések száma; 24 óra alatt 366-ot jelentettek a fővárosból az összesen 981-ből. Ezzel összehasonlítva május 25-én csak nyolc új esetet diagnosztizáltak, és akkor meg is szüntették az egészségügyi vészhelyzetet.

„Ez nagyon nagy szám. Meg kell állítanunk a járvány terjedését, és ebben mindenkinek együtt kell működnie”

– nyilatkozta a sajtónak az új adatot látva Koike Juriko, Tokió kormányzója, aki felszólította a város 14 millió lakosát, hogy maradjon az otthonában a csütörtökön kezdődött négynapos hétvégén.

Több mint tízezer egészségügyi dolgozó fertőződött meg a SARS-CoV-2 koronavírussal Afrikában

Ezt csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentette be, amelynek az afrikai régióért felelős igazgatója a fertőzésekért elsősorban a gyenge egészségügyi ellátórendszert tette felelőssé.