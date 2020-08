Trócsányi László is megfertőződött a koronavírussal

A Fidesz EP-képviselője, volt igazságügyi miniszter pénteken közölte: jelenleg hatósági karanténban van, megtette a szükséges óvintézkedéseket és közreműködik a vizsgálatok elvégzésében.

Munkáját gyógyulásáig otthonról folytatja – tette hozzá.

Csütörtökön Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szervezetében mutatták ki a koronavírus jelenlétét, és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Orbán Balázs miniszterhelyettes, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter is bejelentette, hogy koronavírussal fertőzött személlyel tartózkodott egy helyen, ezért egyelőre házi karanténból folytatja munkáját. Ezután jelentették, hogy Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára és Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) szóvivője is otthonról dolgozik tovább.

Pénteken a kormánypárti országgyűlési frakciók is kiadtak egy közleményt, amelyben szerint Hende Csaba frakcióvezető-helyettes és Nacsa Lőrinc frakciószóvivő is találkozott Hollik Istvánnal, ezért ők is karanténból végzik feladataikat.