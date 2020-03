Trump: hamarosan megkezdődik a vírusellenes szer klinikai tesztelése

Hamarosan megkezdődik az új típusú koronavírus elleni szer klinikai tesztelése New Yorkban – mondta az amerikai elnök helyi idő szerint hétfő este a Fehér Házban.

Donald Trump a járványellenes harc kormányzati munkacsoportjának szokásos napi sajtótájékoztatóján kifejtette:

már létező gyógyszereket próbálnak tesztelni, hogy vajon együttes alkalmazásuk mennyiben alkalmas a betegség kezelésére.

Mint mondta, az egyik ismert maláriaellenes gyógyszert kombinálják egy másik készítménnyel.

Közölte azt is, hogy a szövetségi katasztrófa-elhárítási ügynökség (FEMA) több mint 13 millió darab orvosi maszkot oszt ki még ezen a héten.

Trump leszögezte:

„nem engedi”, hogy ez a vírus hosszú távú gazdasági-pénzügyi problémává váljon az Egyesült Államok számára,

a járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) egyelőre 15 napig érvényes előírásainak lejárta után pedig felülvizsgálja az érvényben lévő intézkedéseket, korlátozásokat, és a kormányzat akkor hoz majd döntést arról, hogyan indítsa be ismét az amerikai gazdaságot. Utalt arra, hogy a kongresszusban a republikánusok és a demokraták éppen most tárgyalják az ezermilliárd dollárnál is nagyobb összegű gazdaságélénkítési tervezetet, amely a járvány okozta gazdasági visszaesést kívánja enyhíteni.

Hangsúlyozta, hogy

mindenki, a tagállamok kormányzói és a szövetségi kormányzat is egyféle tanulási folyamaton megy keresztül, a válság sok mindenre megtanította a politikusokat.

Megjegyezte, hogy az Egyesült Államok különböző térségeit nem egyformán sújtja a járvány: a középnyugati államokban jóval kevesebb a megbetegedés, míg a járvány epicentruma a keleti és a nyugati parton, Kaliforniában és New Yorkban alakult ki. Emellett ismét elismerő szavakkal szólt Gavin Newsom kaliforniai és Andrew Cuomo New York-i kormányzók – mindketten demokrata párti politikusok – munkájáról.

Trump fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy

meg kell óvni az Egyesült Államok ázsiai közösségeit, mivel a koronavírus terjedése – mint fogalmazott – „nem az ő hibájuk”.

A megjegyzést a szakemberek annak tulajdonítják, hogy Trump rendszeresen „kínai vírusként” emlegeti a fertőzést, amit Peking többször is erősen kifogásolt, és a helyi sajtó szerint feltételezhetően az amerikai ázsiai közösségekben is félreérthetőnek tarthatnak.

Donald Trump a sajtókonferencia előtt írt alá elnöki rendeletet az árdrágítás megfékezésére.

Az értekezleten ezúttal – Mike Pence alelnök és Deborah Birx orvos mellett – jelen volt William Barr igazságügyi miniszter is, aki elmondta, a minisztérium már megindította a nyomozást számos olyan esetben, ahol életbevágó fontosságú gyógyászati eszközök árdrágításáról érkezett jelentés. A tárcavezető hozzátette: az Egyesült Államok valamennyi, összesen 93 ügyészségén megbíztak egy-egy vezető ügyészt az ilyen ügyek kivizsgálásával.

Deborah Birx kitért arra is, hogy Washington figyeli a japán, a dél-koreai és a kínai járványellenes tapasztalatokat, azokból próbál következtetéseket leszűrni.