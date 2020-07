Tudatosan gyártja az álhíreket a baloldal

Németh Athina és testvére csupán eszközök voltak a baloldal számára, velük akarták alátámasztani azt a rosszindulatú politikai támadást, amelyet már a koronavírus-járvány kitörése óta folytatnak – minderről Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője beszélt.

A szakember az Origónak annak kapcsán elmondta, hogy kiderült, a baloldali kamuvideó álmentősnője a csodamasinával kereskedő Németh Károly ikertestvére. Deák szerint a baloldal politikai tőkét remélt ezektől az álhírgyártásoktól, ugyanakkor saját magukat lőtték lábon.

Németh Athina lánya megerősítette, hogy a baloldali kamuvideó álmentősének, tehát az ő anyjának az ikertestvére az a Németh Károly, aki a Hírklikk nevű baloldali hírportálnak azt állította, hogy az általa forgalmazott, „csodamasinaként” ismertté vált koronavírustesztet a kormány és a szakemberek is méltatták, ám ennek ellenére mégsem vásároltak belőle.

Az már korábban kiderült, hogy vagy Németh Károly, vagy a Hírklikk, esetleg mindkettő hazudott. Nem mellesleg, a baloldali portálnak az egyik álhírét megosztotta Korózs Lajos, a baloldali kamuvideó első számú készítője és egyik főszereplője is.

A baloldal a koronavírus-járvány kitörése óta minden fronton támadja a kormányzati intézkedéseket, kezdetben a szigorításokat, majd a sikeres magyar védekezést alátámasztó tényadatokat, most pedig a gazdaságvédelmi akcióterv elemeit támadják – minderről már Deák Dániel beszélt az Origónak a legújabb baloldali botrányos álhírgyártás kapcsán.

A XXI. Század Intézet elemzője szerint mivel mind a járvány elleni, mind a gazdasági válság leküzdése érdekében hozott kormányzati intézkedések sikeresek voltak, a baloldal igyekszik egy alternatív valóságot felfesteni, hiszen tartanak a kormánypártok támogatottságának további növekedésétől.

Ez egy tudatos politika a baloldali pártok részéről, ami már a járvány kitörésénél elkezdődött.

Kitűnő példa erre Arató Gergely DK-s parlamenti képviselő március 16-i parlamenti felszólalása, amelyben többek között arról beszélt, hogy „a kormány védőfelszerelés, maszk és kesztyű nélkül küldi az orvosokat és ápolókat, az egészségügyi dolgozókat a koronavírus elleni harcba„, illetve azt is kijelentette, hogy szerinte „a kormány potenciális koronavírus-fertőzötteket, sőt kontaktszemélyeket sem hajlandó tesztelni.”

Deák szerint az idő ezt az álhírt is megcáfolta, az orvostudományi egyetemek által készített reprezentatív mérés világosan rámutatott, a hatóságok sikeres kontaktkutatásokat végeztek, a járványt sikerült kordában tartani, jól kezelte a kormány a járványt.

Ugyanilyen baloldali álhír volt Szabó Tímea parlamenti kiabálása, amelyben azt állította, hogy Magyarországon halnak meg a legtöbben a koronavírus-járványban.

A tények ebben az esetben is teljesen mást mutatnak, hazánkban fertőződtek és haltak meg az egyik legkevesebben a világon a járvány következtében. Ebbe a sorba illik bele Korózs Lajos kamuvideója és Németh Athina ikertestvérének álhírbotránya is, amellyel a baloldal igyekezett a saját maga által kitalált párhuzamos valóságot hitelesnek tűnő nyilatkozattal alátámasztani – tette hozzá.

Németh Athina és testvére csupán eszközök voltak a baloldal számára, velük akarták alátámasztani azt a rosszindulatú politikai támadást, amelyet már a koronavírus-járvány kitörése óta folytatnak.

Ahogy az a hírekből is kiderült, Németh Athina egy beteges hazudozó, aki pénzért és pár perc hírnévért mindenfélét képes elmondani a kamerák előtt, így kiváló szereplő volt az MSZP és a többi baloldali párt számára annak érdekében, hogy alátámasszák az általuk terjesztett álhíreket – mondta Deák Dániel.

Ugyanez igaz az ikertestvérére is, akivel kapcsolatosan Németh Athina lánya elmondta, évekkel ezelőtti találkozásukkor édesanyjához hasonlóan nála is azt tapasztalta, hogy nem tud különbséget tenni hazugság és valóság között. Ennél jobb alapanyag nem is kell a baloldal számára, hiszen a testvérpár kitűnően fel tudta mondani a televíziókamerák előtt a hazug baloldali állításokat – mondta az elemző.

Deák Dániel arról is beszélt, hogy a 2010 előtti Magyarországot, amikor az MSZP és az SZDSZ kormányzott, „következmények nélküli országnak„ nevezték sokan.

Nagyon találó volt ez az elnevezés, hiszen jól leírta az MSZP és az SZDSZ hozzáállását az ilyen és ehhez hasonló ügyekhez. 2002 és 2010 között senki semmiért nem vállalta a baloldali kormányoldalon a felelősséget, még az ország csődközeli helyzetbe sodrásáért sem kértek bocsánatot.

Nem változott a baloldal hozzáállása az elmúlt tíz évben sem, ellenzékben sem erősségük a bocsánatkérés vagy a lemondás az egyes botrányokat követően. Így nem meglepő, hogy Korózs Lajos kamuvideója és a mostani legújabb álhírbotrány után sincsen felelős a baloldalon, az MSZP állítólagos belső vizsgálatait követően senkit sem mondattak le, senki sem kért igazán bocsánatot. Ez a politika azonban jelentős károkat okoz a pártnak, nem véletlen, hogy már szinte minden kutatás szerint bezuhant a párt támogatottsága a parlamenti bejutási küszöb alá – mondta az elemző.

A baloldal politikai tőkét remélt ezektől az álhírgyártásoktól, ugyanakkor saját magukat lőtték lábon. A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a baloldal támogatottsága csökkent a koronavírus-járvány során, amely főként annak köszönhető, hogy ebben a nemzeti egységet megkövetelő válsághelyzetben sem tették félre kicsinyes politikai motivációikat, és mindenféle álhírrel, valótlan állítással igyekezték támadni a kormányzati intézkedéseket – mondta Deák Dániel.

Ez az újabb botrány tovább hitelteleníti ezeket a baloldali politikusokat és sajtótermékeket, a választópolgárok innentől kezdve egyre kevésbé fogják elhinni az állításaikat. Így például már senki sem hiszi el nekik, hogy a kormány gazdaságpolitikája sikertelen lenne, hiszen miközben például Jakab Péter Jobbik-elnök a parlamentben azt állítja, hogy félmillióan maradtak munka nélkül Magyarországon, a tényadatok és a valóság azt mutatja, hogy hazánkban jóval az uniós átlag alatt van az álláskeresők aránya és a járvány első hullámának elmúltával folyamatosan nő ismét a foglalkoztatottak száma – zárta a szavait az elemző.