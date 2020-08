Újabb brutális nemi erőszak rázta meg Indiát

A lányt még pénteken kezdték el keresni, miután kiment az udvari WC-be dolgát végezni, ám sosem tért vissza. Élettelen testét nem sokkal arrébb, a cukornádmezőben találták meg.

Apja állítása szerint az áldozatot meg is csonkították, szemeit kiszúrták, nyelvét kivágták. A halottkém vizsgálata azonban ezeket a vádakat nem erősítette meg. A szem környékén ugyan valóban találtak vágásokat, ám szakvéleményük szerint ezt okozhatta a cukornád éles levele. Halálát fojtogatás okozhatta. A bűncselekménnyel kapcsolatban a rendőrség két férfit már őrizetbe is vett. A rokonok szerint azonban a támadást hárman követhették el – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Ráadásul nem ez volt az egyetlen eset a hétvégén. Az indiai sajtó híradása szerint

szombaton egy másik tizenéves lányt is megerőszakoltak, hasonló körülmények között.

Az áldozat egy pumpás kútnál engedett vizet éppen, mikor a gyanú szerint két férfi rárontott, motorkerékpárral egy közeli kunyhóba hurcolták, ahol megerőszakolták.

De nem érték be ennyivel, égő cigarettájukkal „megjelölték” a lányt, míg az végül elveszítette eszméletét.

Az effajta szörnyű híradásoknak se szeri se száma.

Áprilisban egy hatéves kislányt raboltak el a játszótérről, hogy megerőszakolják, kezét hátrakötve, öntudatlanul, válságos állapotban találtak rá.

Februárban nagy vihart kavart, hogy Újdelhiben az amerikai nagykövetség egyik indiai dolgozójának alig ötéves kislányát erőszakolták meg. Múlt év novemberében pedig óriási tiltakozási hullám indult, miután egy 27 esztendős állatorvost tömegesen megerőszakoltak, majd holttestét megpróbálták elégetni.

A legutóbbi, 2017-es hivatalos statisztikák szerint 33 658 nemi erőszak történt egyetlen év alatt a 1,3 milliárd lakosú Indiában, ami napi 92 esetet jelent. A BBC által idézett adatok szerint minden negyedik áldozat kiskorú, és túlnyomó többségük ismeri a támadóját.

Miután 2012-ben egy buszon csoportosan megerőszakoltak és kegyetlenül megkínoztak egy fiatal lányt, az országos felháborodás hatására a nemi erőszak témája reflektorfénybe került Indiában. A kormány azóta szigorította a vonatkozó törvényeket és igyekszik minden eszközzel harcolni a szégyenteljes jelenség ellen.

Hogy lenne még tennivaló és rendszerszintű problémáról van szó, azt jelzi egy másik, közelmúltban történt bűncselekmény is. Az India Today arról írt, augusztus elején egy 33 éves férfit betörési kísérlete közben rajtakapott egy 12 éves kislány, amire a férfi rátámadt és megpróbálta megerőszakolni. Mint utóbb kiderült, az elkövető már korábban is ült börtönben, azért ítélték el, mert 2006-ban egy ugyancsak balul elsült betörés során végzett a ház tulajdonosával. Jó magaviselete miatt azonban 2014-ben szabadon engedték.