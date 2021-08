Újabb katona halt bele a kabuli támadásba, már száz felett a halottak száma

A The Wall Street Journal című amerikai lap washingtoni idő szerint késő esti jelentése szerint

„Megerősíthetem, hogy meghalt egy tizenharmadik amerikai katona, aki az Abbey kapunál elkövetett támadásban sebesült meg” – közölte Bill Urban, az amerikai hadsereg Középső Parancsnokságának (Centcom) szóvivője.

A merényletek helyszínei:

• "A number" of Afghan civilians killed and injured in the explosions, Pentagon says

A merényletben megsebesült amerikai katonákról beszélve Urban hozzátette, hogy „a legfrissebb adatok szerint a sebesültek száma 18, s jelenleg evakuálják őket Afganisztánból, speciálisan felszerelt C-17-es repülőgépekkel”.

A kabuli repülőtér közelében csütörtökön két öngyilkos merénylő követett el robbantást. A terrorcselekmények elkövetőjeként az Iszlám Állam szervezete jelentkezett. A hatalmat Afganisztánban augusztus közepén megkaparintó radikális tálib mozgalom határozottan elítélte a merényleteket, és megígérte, hogy az elkövetőket bíróság elé állítják.

JUST IN – ISIS has claimed responsibility for the attack on the #Kabul airport in a letter and shared a photo of the Islamist terrorist. pic.twitter.com/egXChWMHa1

