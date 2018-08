Újabb lépéseket tett az indiai kormányzat a szexuális bűncselekmények visszaszorítására

Az ügy kapcsán kialakult tüntetéshullám, valamint a politikai ellenzék és a jogvédő szervezetek követelései miatt a bihári hatóságok vasárnap átadták az ügyet a szövetségi kormányzatnak.

Újabb szigorúbb szabályokkal és hatósági fellépéssel igyekeznek visszaszorítani a nők és kiskorúak elleni szexuális erőszakot Indiában – derül ki a legfrissebb sajtójelentésekből. Szerdán két rendőrségi akcióról tettek bejelentést.

India keleti részén a hatóságok egy rászoruló nőknek fenntartott menedékhelyet zártak be, miután 11 nő eltűnéséről kaptak jelentést Bihár állam népjóléti osztályának dolgozóitól – számolt be szerdán a helyi rendőrség. Ugyanennek a jótékonysági szervezetnek egy másik, 7 és 17 év közötti lányok számára fenntartott intézményét még júniusban zárták be, miután 34 ott lakó lány állította, hogy a személyzet tagjai megerőszakolták őket.

A Muzzafarpur városban működő menhelyek után a szervezet évi 150 ezer dollár (41 millió forint) támogatást kapott Bihár államtól és a szövetségi kormányzattól.

A Mumbai központú Tata Társadalomtudományi Intézet az idén folytatott könyvvizsgálat során talált problémákat a civil szervezetnél.

A helyi hatóságok ez után kezdtek nyomozást, melynek során kihallgatták az egyik menhely fiatalkorú lakóit, akik szexuális erőszakról számoltak be.

A rendőrség júliusban razziát intézett a fiatal lányoknak fenntartott menedékhelyen, és őrizetbe vették a szervezet vezetőjét.

Az ügy kapcsán kialakult tüntetéshullám, valamint a politikai ellenzék és a jogvédő szervezetek követelései miatt a bihári hatóságok vasárnap átadták az ügyet a szövetségi kormányzatnak.

Maneka Gandhi, a nők jogainak és a gyermekvédelem ügyeinek indiai minisztere ezek után bejelentette, hogy telefonokat és a segélyvonalakat feltüntető plakátokat helyeznek el az ország gyermekotthonaiban.

Mindeközben az ország déli részén fekvő Telangána államban nyolc embert tartóztattak le kiskorúak szexuális kizsákmányolásának vádjával. A körzetben a hatóságok gyanúja szerint növekedési hormonokat is használnak a szexuális célú emberkereskedelemben, a rendőrség ezt is vizsgálja. A Yadagiriguttában működő bordélyházakból összesen tizenegy, prostitúcióra való felkészítés alatt álló kislányt mentettek ki, köztük egy hétévest is.

Egy rendőrtiszt elmondta: az emberkereskedők bevallották, hogy hormoninjekciókat adtak a lányoknak, továbbá úgy öltöztették és sminkelték őket, hogy idősebbnek nézzenek ki a valódi életkoruknál.

A rendőrség keresi az orvost, aki a hormoninjekciókkal ellátta a bordélyházakat.

Aktivisták szerint a növekedési hormonok használata elterjedt a szexuális célú emberkereskedelemben, ezt az aspektust azonban a rendőrség ritkán vizsgálja. Egy, a parlament előtt álló, az emberkereskedelem elleni törvényjavaslat szigorúan büntetendő, súlyos bűncselekményként tartaná számon a gyógyszerek beadását is.

Az indiai parlament alsóháza hétfőn szavazta meg azt a törvénymódosítást, amely a halálbüntetés alkalmazását írja elő a 12 év alatti kislányokat megerőszakolók esetében,

emellett 7-ről 10 évre emeli a felnőtt nőkkel szemben, és 10-ről 20 évre a 16 évnél fiatalabbakkal szemben elkövetett szexuális erőszak esetén kiszabandó börtönbüntetést.

Az indiai bűnügyi nyilvántartás szerint a kiskorúakkal szemben elkövetett bűncselekmények száma megkétszereződött 2013 és 2016 között. A 2016-ban nyilvántartásba vett 38 947 nemi erőszakból 19 765 esetben az áldozat kiskorú volt.