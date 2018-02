Újabb vadászbombázókat vásárolna Japán

Japán legkevesebb 20 további F-35A típusú lopakodó vadászbombázó beszerzésére készül az elkövetkező hat évben – közölte szerdán három, a neve elhallgatását kérő tisztségviselő.

Az ügyre rálátással bíró illetékesek szerint a lopakodó kialakítású gépeket közvetlenül a Lockheed Martin hadiipari óriásvállalattól szereznék be az Egyesült Államokból, mintsem, hogy a Japánban lévő gyárüzemekben szereljék össze őket. Ezzel gépenként, amelyeknek darabja 100 millió dollárba kerül hozzávetőleg 30 millió dollárt takarítanak meg.

„A költségvetés és a termelési ütemterveket figyelembe véve mintegy 25 repülőgép beszerzése tűnik valószínűnek” – mondta az egyik tisztségviselő. Az újabb beszerzés kiegészítené a 42 gépre szóló korábbi rendelést. Ezek többségének végszerelését és műszaki ellenőrzését a Mitsubishi Heavy Industries hadiipari beszállító vállalat végzi Japánban.

Az F-35A típus a japán légierő kiöregedő F-4-es és F-15-ös repülőgépeit váltaná fel, különös tekintettel a regionális kihívásokra, így a kínai hadsereg egyre modernebb harci repülőgépeire, valamint Észak-Korea nukleáris- és ballisztikus-rakéta programjára.

A japán hadsereg emellett fontolgatja a közvetlen le- és felszállás képességével is rendelkező F-35B típus beszerzését is, amely a Kelet-kínai-tengeren található apró szigetekről, vagy az Izumo osztályú helikopter-hordozókról is üzemeltethető lenne.