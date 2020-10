Vádat emeltek a dánszentmiklósi emberölés elkövetői ellen

EMLÉKEZÉS KOVÁCS KÁLMÁN halálának 1. évfordulójára. "Szorgalom és munka volt az életed, elfelejteni téged soha nem lehet, csak megtanulni élni nélküled." Fájó szívvel emlékeznek szülei, testvére és párja, felesége és családja és pici lánya Örményes, Kisújszállás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk CSOMÁN MIHÁLY temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett elhunytunk SZABÓ JÓZSEFNÉ (született: Antal Margit) temetésén megjelentek és fájdalmunkban együttérzésüket fejezték ki. A gyászoló család Tószeg

Az Atya, aki eddig a tenyerén tartotta, most áttette a másik tenyerébe... Tudatjuk a gyászunkban osztozókkal, hogy DR. NEMES ANDRÁS búcsúztatása 2020. október 22-én csütörtökön 11.30 órakor lesz a szolnoki kőrösi úti temető ravatalozójában. Drága életéért a szolnoki református templomban a temetést követő vasárnapi Istentiszteleten mondunk hálaadó imádságot. Angyalok őrizzék álmát! Szerető családja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Jászkisér Város Kérjük, hogy együttérzésüket egy szál virággal fejezzék ki

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy URBÁN ZOLTÁNNÉ (született: Korózs Mária Valéria) 63 éves korában, 2020. október 3-án elhunyt. Búcsúztatása 2020. október 15-én 15.00-kor lesz a besenyszögi lenti temetőben. A gyászoló család Elízium Kft.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága Feleség, Édesanya, Nagymama LÉVAY JÓZSEFNÉ (a KASZ volt megyei elnöke) életének 78. évében és házasságkötésének 58. évfordulója után 2020. október 8-án örökre megpihent. Gyászolja szerető férje Józsika, fia Tibike és imádott unokája Normika

EMLÉKEZÉS ALMÁSI JÁNOS (anyja neve: Zámbori Terézia) halálának 20. évfordulóján ALMÁSI JÁNOSNÉ (született: Tóth Gizella) halálának közelgő 14. évfordulóján. „Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit szívünkben hordozunk némán, csendesen.„ Szerető lányotok Köszönöm, hogy barátaim drága emléküket velem együtt őrzik

"Nem volna csak ennyi: imádni az Istent és egymást szeretni." Ady Endre Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZILÁRD ÁDÁMNÉ (született: Dobó Mária Katalin) 2020. október 1-én elhunyt. Szeretett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. október 16-án 13.00 órakor lesz Szolnokon a Kőrösi úti temetőben. A hamvak elhelyezéséről a család később intézkedik. Kérjük, hogy maszkban és egy szál virággal búcsúzzanak. Köszönettel a gyászoló család

"Lelkünk egymástól bármi messze válva összetalál. A nap lemegy, csillag gyúl nemsokára. Óh, jössz-e már!” (J. W. Goethe) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett lányom, édesanyánk CSABAI ÉVA (a Széchenyi István Gimnázium és a Szolnoki SZC Pálfy tagintézményének egykori tanára) 2020. október 3-án, életének 59. évében elhunyt. Hamvasztás utáni, gyászmisével egybekötött búcsúztatása 2020. október 16-án pénteken, 14.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus temető Szentlélek templomában. Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. „De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is;” (Zsolt 103;15) A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett Férjem, Édesapánk, Apósom, Nagyapám HASZNOS FERENC temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS ZSÍROSNÉ HORVÁTH ILDIKÓ halálának 3. évfordulójára "Addig vagy boldog, míg van aki szeret aki a bajban fogja a kezed, s hogy milyen fontos is volt neked csak akkor érzed, ha nincs már veled" Szerető férjed és a család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy KUGLER SÁNDOR (1946-2020) életének 74. évében, 2020. október 4-én örökre megpihent. Búcsúztatása 2020. október 15-én 14.30 órakor lesz a szolnoki Kőrösi úti temető ravatalozójában. Emlékét örökre szívünkben őrizzük. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOVÁCS FERENCNÉ Született: Nagy Katalin (A "60"-as bolt dolgozója) életének 76. évében elhunyt. Temetése 2020. október 20-án 14.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. Szerető családja

Köszönetet mondunk mindazoknak a szomszédoknak, ismerősöknek akik BULYÁKI BALÁZS búcsúztatásán megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA FERENCNÉ (született: Németh Erzsébet) 2020. október 7-én, életének 75. évében elhunyt. Búcsúztatása 2020. október 20-án 11.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. A gyászoló család

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy BÁNVÖLGYI ATTILA életének 65. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Búcsúztatására 2020. október 15-én (csütörtökön), 10.00 órakor kerül sor a szolnoki református (Kőrösi úti) temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Férjem, Édesapánk, Tatánk, Dédi Tatánk SZILÁGYI ISTVÁN életének 78. évében örökre megpihent. Drága szerettünk hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. október 15-én 13.00 órakor a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában lesz. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS Elvesztésébe soha bele nem nyugodva. „Elmúlt 1053 nap, soha nem látunk többé, könnyes szemmel súgjuk hiányzol örökké. Nem hagytál itt minket, csak álmodni mentél, elhagytad a lakást, amit úgy szerettél. Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is nélküled nem lesz ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni pedig próbáltunk. De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, mert te a jónál is jobbat érdemeltél.” PÉLI IMRE (1941. október 10.-2017 november 22.) A Péli gumiszerviz megálmodója és megvalósítója, születésének 79. évfordulóján, halálának 1053. napján. Köszönöm az együtt töltött csodálatos 40 évet. Szerető feleséged, imádott kicsi Fifikéd, Zsolti, Kati, Imi, Ági

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy CSOMÁN MIHÁLY okleveles könyvvizsgáló, az Állami Számvevőszék nyugdíjasa életének 79. évében örökre megpihent. Temetése 2020. október 13-án 14.30 órakor lesz a szolnoki Kőrösi úti temetőben. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS GUBA TAMÁS (1962-2010) "Viszontlátásra a földnek porában, Viszontlátásra az égi sugárban, Viszontlátásra a Holdnak udvarán, Vagy a Tejút valamely csillagán." Krisztina