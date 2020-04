Varga Judit is aláírta a Székely Nemzeti Tanács petícióját

Az igazságügyminiszter Facebook oldalán tett közzé egy képet, és mindenkit arra kér, kövessék példáját.

Aláírásommal én is támogattam a Székely Nemzeti Tanács határon túli magyarokat segítő petícióját! A koronavírus-járvány miatt azonban ezt most legkönnyebben online, a www.irdala.hu weboldalon lehet megtenni. A határidő már nagyon közel van, kérem, aki teheti, látogasson el a kezdeményezés Facebook-oldalára és ossza meg azt ismerőseivel is! Ne hagyjuk magukra külhoni magyar testvéreinket, mutassuk meg, hogy az Európai Unióban is kiállunk értük!