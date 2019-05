Varga Mihály: a magyarságnak együtt kell dolgoznia

Az elmúlt évek kormányzati döntéseinek köszönhetően mára ismét élővé vált az összeköttetés a határon túli és az anyaországi magyarság között – mondta a pénzügyminiszter az V. Székelyfesztivál megnyitóján.

A magyarságnak itthon és külhonban is minden területen együtt kell dolgoznia azért, hogy a jövőben is az erősödő nemzetek sorába tartozzon – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken, az V. Székelyfesztivál megnyitóján, a budai Millenárison.

Hozzátette: az elmúlt évek kormányzati döntéseinek köszönhetően mára ismét élővé vált az összeköttetés a határon túli és az anyaországi magyarság között. Egyre több területen alakulnak ki és erősödnek meg a gazdasági kapcsolatok, egyre jobb az együttműködés az oktatás és a kultúra területén, és mindez magával hozza, hogy egyre többen utaznak üzleti és turisztikai célból az anyaországba, illetve innen a Kárpát-medence különböző területeire.

A kapcsolatépítésben kiemelt szerepe van a külhoni magyarok szülőföldön való boldogulását támogató programoknak és az egységes Kárpát-medencei gazdasági tér kialakításának. A szakmai segítségnyújtás mellett jelentős anyagi forrásokat is biztosít a kormány a határon túli magyar vállalkozások számára. A kormány az elmúlt három évben 460 vállalkozásfejlesztési projekt megvalósításához járult hozzá több mint kétmilliárd forinttal, Erdélyben több mint 200 fejlesztést segített, több mint egymilliárd forinttal – mondta a tárcavezető.

Hozzátette, jól fektetik be ezeket a pénzeket, egy közelmúltbeli kutatás szerint ugyanis egy forint külhonban elköltött gazdaságfejlesztési támogatás legalább két forinttal növeli a Kárpát-medence gazdasági teljesítményét.

Kitért arra is, hogy a kormány már hosszú ideje tematikus éveket hirdet meg, amelyek keretében a külhoni magyarság egy-egy kiemelt célcsoportját támogatják: 2016. a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve volt, 2017-ben a külhoni magyar családi vállalkozásokra koncentráltak, 2018-ban indult a külhoni magyar családok programja, 2019-ben pedig a külhoni magyar gyerekek éve keretében azon vállalkozások fejlődését támogatják, amelyek gyermekbarát tevékenységet folytatnak, gyermekbarát szolgáltatást nyújtanak.

A vállalkozások támogatása fontos, mert aki vállalkozik, az szülőföldjén teremt jövőt maga és családja számára, valamint teremt munkahelyet és megélhetést a közösség tagjainak

– hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette, a tematikus évek keretében megvalósult kutatások alátámasztják, hogy a külhoni magyar vállalkozók 60 százaléka, illetve a családi vállalkozók 70 százaléka nem tervezi elhagyni szülőföldjét.

Varga Mihály beszélt arról is, sokszor éri a kormányt az a kritika, hogy túl sok figyelmet fordít a külhoni magyarságra, pedig így tesz minden európai ország, amelynek élnek a határon túl az adott nemzethez tartozó honfitársai. Példaként Németországot említette, amely Magyarországon iskolákat, egyesületeket, német nyelvű egyetemet működtet.

A nemzeti kultúrákra tagolt Európában fontosak ezek a kötelékek – hangsúlyozta a miniszter -, összetartó, megértési kapcsok a népek között. Minden állam stabilitását növeli, hogy részei békésen, stabil gazdaságban és biztos öntudattal élnek – mondta.

A miniszter kitért a közelgő európai parlamenti választásokra is.

„A magyarok közös ünnepe a Székelyfesztivál, ezért, mint egy családi ebédnél, szót kell ejtenünk az előttünk álló tennivalókról is”, ezek közül az egyik legfontosabb az európai parlamenti választás – mondta Varga Mihály. A miniszter szerint ennek a tétje sokkal nagyobb, mint korábban volt, mert

„a mostani szavazás arról szól, hogy az erős nemzetek Európáját akarjuk-e, vagy átadjuk a rólunk szóló döntések jogát Brüsszelnek”.

„Mi nemzetek Európájában gondolkodunk, mert erős Európa nem létezhet erős nemzetek nélkül. Ahogyan döntünk arról is, hogy az Európai Uniónak migrációpárti vezetői lesznek-e, akik szerint migrációra van szükség, és ezért támogatják az idegenek betelepülését, vagy olyanok, akik megvédik a keresztény kultúrát, és határozottan gátat szabnak ennek. Tudjuk, hogy a magyar emberek többsége a mi álláspontunkat támogatja, ezért a magyar kormány továbbra is kitart amellett, hogy a bevándorlókat meg lehet és meg is kell állítani” – fejtette ki.

Az V. Székelyfesztivál május 10-12. között várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat kiemelt vendége Böjte Csaba ferences szerzetes, és az egykori Udvarhelyszék, Székelyföld történelmi központjának települései lesznek a díszvendégek. Négy helyszínen hatvan műsorszám és több mint 500 fellépő mellett csaknem 100 kézműves termelő portékái, valamint turisztikai kiállítás és két művészeti tárlat is várja a látogatókat.