Vezetőket választ a református egyház, bemutatkoztak a dunamelléki püspökjelöltek

Idén ősszel választja meg új vezetőit, zsinati delegáltjait a Magyarországi Református Egyház. A Dunamelléki Egyházkerületben püspöki tisztségére Balog Zoltánt, a Budapesti Németajkú Református Egyházközség lelkipásztorát és Balla Pétert, a Károli Gáspár Református Egyetem teológiai tanárát jelölték. A szeptember 12-én tartott jelölő közgyűléseken Balog Zoltán kapta a szavazatok jelentős többségét.

Az egyházi választás egyik állomása volt a püspökjelölti beszélgetés, amelyet október 4-én Kunszentmiklóson tartottak – közölte az eseményt szervező Református Közéleti és Kulturális Alapítvány. Ilyen fórum, amelyen a jelöltek együtt álltak a nyilvánosság elé, még nem volt az egyház történetében.

Balog Zoltán megszólalásában hangsúlyozta: az egyház alapvető küldetése igaz egyháznak lenni. Közfeladatot más is el tud látni, de evangéliumi alapon csak az egyház képes a társadalmat formálni. Ugyanígy, ha közéleti kérdésben kell nyilatkozni, az egyháznak a jövőben is a Bibliához kell szabnia mondandóját, nem pedig a vele szemben támasztott politikai elvárásokhoz. A lelkészek szolgálatával kapcsolatban a bizalom erősítését célozza meg. Az egyházi vezetőség feladata őket meghallgatni, szolgálatukban megerősíteni, bizalmukat felépíteni: anyagi és lelki tekintetben támogatást nyújtani. Ígéretet is tett, hogy megválasztása esetén – hasonlóan neves történelmi elődökhöz, Báthory Gábor és Ravasz László püspökökhöz – végiglátogatja az egyházkerület valamennyi gyülekezetét.

Balla Péter szerint tudomásul kell venni a reformátusok kisebbségi létét, felismerve, hogy a peremlétnek igei alapja van. Húsvét csak nagypéntek után következhet. Az egyház hiteles szolgálata kulcsfontosságú. Kiemelte, hogy amit az egyház lelkészei hirdetnek, annak összhangban kell lennie életükkel. Ha az egyház megbotránkoztat, a missziója sem lehet sikeres. Elmondta: ha őt választanák meg püspöknek, akkor sincs rá semmi garancia, hogy nem érné a személyét külső támadás, ezért fontos, hogy a kívülről jövő befolyásolásnak minél inkább ellent kell állni egyházon belül.

A fórumról, amelyet interneten is közvetítettek, összefoglaló videó készült, ezt itt tudja megtekinteni:

A felek a vitát követően aláírtak egy közös nyilatkozatot, melyben arra kértek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben mindkét jelöltet, illetve közösen visszautasították az egyes világi sajtótermékekben megjelent lejárató hangvételű írásokat, melyek illetéktelenül avatkoznak bele az egyház belső életébe. Az egyházkerület gyülekezetei 2020. november 5-ig adhatják le szavazataikat a püspökjelöltekre.