Vitézy Dávid: a BKK hibája miatt azok szenvednek, akik értünk dolgoznak

Vitézy Dávid a Facebookon azt írta, sok tízezer ember háborodott fel szerda reggel, amikor szembesült azzal, hogy a BKK mostantól a szombati menetrend szerint közlekedteti a járatait.

„Amióta bejelentették, világos volt, hogy itt valami nem stimmel: egy rendkívüli járványhelyzeti munkanapi menetrend helyett, talán lustaságból, talán nemtörődömségből, de egyszerűen megpróbálták a szombati menetrendeket ráhúzni a mostani helyzetre” – hangsúlyozta, hozzátéve,

pont azok maradtak a buszokon és azok járnak dolgozni, akik műszakos munkarendben dolgoznak, azaz ebben a helyzetben is helytállnak az emberekért a kórházakban, áruházakban, üzemekben.

Ezek az emberek a közüzemeket biztosító munkahelyekre tartanak reggel 5 és 7 között. Ilyenkor az utasforgalom lényegesen magasabb, mint a szombati

Ráadásul – hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid – nem is lehet a korábbi módon mérni az utasszámot: a járványhelyzet és a tömeges megbetegedések küszöbén a még most is munkába járó emberek joggal várják el, hogy tarthassanak legalább két méter távolságot utastársaiktól.

„Nem akartam előre beleszólni a fővárosi operatív törzs munkájába, de sajnos az első, mai reggel beigazolta, hogy a BKK rossz döntést hozott a szombati menetrendek gondolkodás nélküli bevezetésével.

Az utasok véleménye jól követhető a Facebookon is. Számos olyan járaton, melyen az emberek dolgozni járnak, az elmúlt napokhoz képest a járványhelyzethez mérten kényelmetlen zsúfoltság alakult ki,

ráadásul a buszok eleje nagyon helyesen a járművezetők védelmében le van zárva” – írta.

Kifejtette, a szombati menetrendet úgy sikerült bevezetni, hogy a csak hétvégén járó járatok mindennap közlekednek, mint az amúgy is „értelmetlen”, de máskor munkanapokon legalább nem közlekedő belvárosi City-troli vagy a Normafáig hosszabbított 212-es. Eközben a munkanapokon a munkába járást segítő 85E, 98E, 101B, 122-es, 282E, és a 284E, azaz épp a kórházak, ipari negyedek dolgozóit szállító járatok egyáltalán nem járnak.

Az állam által megrendelt elővárosi kék buszjáratokon (melyek a BKK szervezésébe tartoznak, de menetrendjükről már a minisztérium dönt) nem követték el ezt a hibát. A Volánbusz a legritkább, de munkanapokra kitalált, máskor december végén a két ünnep között alkalmazott menetrendet vezette be.

Ez lett volna a helyes lépés a budapesti helyi közlekedésben is, és ismét megmutatja, miért kellene regionális logikában együtt tervezni Budapest és környéke menetrendjeit – tette hozzá Vitézy Dávid.

„Tisztelettel kérem a Fővárosi Önkormányzatot és a BKK-t, hogy korrigáljanak és a szombati menetrend helyett sürgősen vezessenek be egy, a járványügyi veszélyhelyzethez igazodó rendkívüli munkanapi menetrendet, mely a hajnalban kényszerűen bejáró, kórházakban, áruházakban, gyárakban, közüzemi energiaellátást és az alapvető közszolgáltatásokat biztosító munkahelyeken, építőiparban dolgozó emberek számára lehetővé teszik a távolságtartást a járműveken és amellyel a BKK nem járul hozzá a megbetegedések tömegessé válásához” – írta Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid véleményéhez csatlakozott Fürjes Balázs is, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár is, aki arra kéri Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy ne a szombati menetrend szerint közlekedjenek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatai, mert ez rontja a járványhelyzetet.

Megkértük Karácsony Gergelyt, intézkedjen,ne szombati menetrenddel közlekedjen a @bkkbudapest Ez rontja a járványhelyzetet,mert így lehetetlen a távolságtartás reggelente,joggal akadtak ki az utasok! Felkértem @vitdavid -ot,álljon rendelkezésre,segítse a munkát!#SocialDistance pic.twitter.com/eGrm9fLF8r — Fürjes Balázs (@BalazsFurjes) April 1, 2020



Fürjes Balázs szerdán a Twitteren azt írta, a szombati menetrend szerinti járatokon lehetetlen a távolságtartás reggelente, így joggal „akadtak ki” az utasok. Hozzátette, felkérte Vitézy Dávidot, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatóját, hogy álljon rendelkezésre és segítse a munkát.