Hírek sztársportolókról

A sportágak legfontosabb szereplői a sportolók. És ők is emberek. Megházasodnak, gyermekük születik, másik földrészre utaznak edzőtábora, vagy még az is előfordulhat, hogy nyaralni indulnak a szeretteikkel. Bármi történik a híres sportolókkal, a hirnavigator.hu-n olvashatunk róluk. Követhetjük az életüket, mint egy szappanoperát. A topsztárok bizony nem nagyon tudnak olyat tenni, amit ne írna meg egy újság. Mindenkit érdekel, hogy mit csinálnak. Bennünket is. Ezért olvassuk a Hírnavigátort.